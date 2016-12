Uutinen

Kouvolan Sanomat: Rakettikauppa jakautuu monelle päivälle — Kouvolassa ostosten hintahaitari kympistä jopa 500 euroon Yksittäiset ilotuliteostokset yltävät Kouvolassa vuosittain satoihin euroihin — jopa viiteensataan. — Sanotaan, että 10 eurosta 500:aan. Moni tekee ennakkotilauksen, jota täydennetään vielä myymälässä, sanoo Hong Kongin myymäläpäällikkö Arja Kiuru. Hintakaaressakin haitarin yläpää heilahtaa vähintään kolmeensataan euroon. — Viime vuonna meni ihan reilusti senkin yli, sanoo Riku Turpeinen. Tänä vuonna kaupankäyntiä tasoittaa se, että uudenvuodenpäivä on sunnuntaina. Myyntipäiviä on joulun väliviikolla siis suurin mahdollinen määrä. — Yksi piikki tulee aina vähän ennen myynnin loppumista, aattona neljän pintaan, kertoo Hong Kongin Kiuru. Ilotulitemarkkinoiden arvioidaan Suomessa pysyvän vuosittain suurin piirtein samana. Myös sen suhde, meneekö kaupaksi enemmän raketteja vai patoja, on melko vakiintunut. — Vankat kannattajansa on sekä raketeilla että padoilla. Tänä vuonna patojen menekkiä nostaa lumen vähyys, kun raketteja ei saa ammuttua suoraan lumihangesta. Kalleimmat yksittäiset ilotulitteet ovat tänä vuonna reilun sadan euron hintaisia patoja. Hong Kongin kalleimmat yksittäiset padat liikkuvat sadan euron korvilla. 175 eurolla saa kolmen padan lajitelman. Hintakaaressa, joka myy Rakettitukun tuotteita, tyyrein pata maksaa 119,50 euroa. — Muutama niitä on mennyt, sanoo Hintakaaren Tuija Kosonen. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/29/Rakettikauppa%20jakautuu%20monelle%20p%C3%A4iv%C3%A4lle%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Kouvolassa%20ostosten%20hintahaitari%20kympist%C3%A4%20jopa%20500%20euroon/2016221712297/4