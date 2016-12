Uutinen

Kouvolan Sanomat: Saappaat jalassa jo 10 vuotta: ”Täällä raavas keski-ikäinen mies hakee seuraa kirveen kanssa.” Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja Matti Tieaho kirjoitti ensimmäisen eräbloginsa päivälleen kymmenen vuotta sitten. Saappaat jalassa -blogissa pääosassa ovat olleet kotimaiset kalastus- ja metsästyselämykset, mutta kirjoittaja on vuosien varrella hakenut kokemuksia myös ulkomailta. Välillä on otettu tiukasti kantaakin. Raflaavia mietteitä ei ole peitelty, ja huumorillekin on annettu tilaa. Otsikokolainauksessa kirjapiireistä tarpeekseen saanut kirjoittaja haki miehiä halkopiiriin tammikuussa 2008. Vuosien saatossa kokemukset ovat vaihdelleet, mutta sää on pysynyt yhtä epävakaisena viimeksi kuluneet kymmenen vuotta. Ensimmäisessä blogissaan 29.12.2006 Tieaho haikaili kunnon talvea ihan kuten nytkin: ”Pidetään peukkuja, jotta pakkaset tulisivat. Pilkkijän talvihan alkaa vasta silloin, kun ensimmäinen reikä on kairattu, takaa puhaltava tuuli vinkuu haalarin hupussa, ja pilkkireikään putoava siima jähmettyy tönköksi.” Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/29/Saappaat%20jalassa%20jo%2010%20vuotta%3A%20%E2%80%9DT%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20raavas%20keski-ik%C3%A4inen%20mies%20hakee%20seuraa%20kirveen%20kanssa.%E2%80%9D%20/2016221714931/4