Uutinen

Kouvolan Sanomat: Slovakiaan siirtynyt Mika Lönnström: Suomalaiset valmentajat eivät ole kovassa huudossa Jalkapallo on vienyt Mika Lönnströmin eksoottisiin paikkoihin. Roi Et United, Police United, New Radiant SC, Saraburi, Maj Maj FC ja STK Fluminense Samorin ovat Lönnströmin luotsaamia seuroja. Nimet eivät välttämättä kerro perusjalkapallofanille mitään, mutta 42-vuotiaana Lönnstörm on saanut jo yli neljännesvuosisadan ajan tehdä enemmän tai vähemmän päätyökseen juuri sitä mitä eniten rakastaa. Valmentaa jalkapalloilijoita. Tammikuun puolivälissä alkava tuorein pesti Slovakian kakkostasolla pelaavassa STK Fluminense Samorinissa tuntuu Lönnströmin tapauksessa melkeinpä liian arkiselta vaihtoehdolta. — Viisi vuotta valmensin vähän eksoottisemmissa paikoissa ja olisin voinut jatkaa samalla tavalla. Tuli kuitenkin sellainen tunne, että pitää päästä välillä Eurooppaan. Viimeisen vuoden päivät ”työttömänä” ollut valmentaja kiersi pääasiassa Saksassa ja tutustui syvemmin noin 15 eri seuran valmennuskulttuureihin, keskusteli ihmisten kanssa ja imi oppia. — Yritin saada ovia auki. Emme me suomalaiset valmentajat maailmalla hirveän kovassa huudossa ole. Pitää mennä sinne valmentamaan missä se on mahdollista. MyPa-aikojen vanhan tutun Marco Manson yhteydenotto ei olisi voinut tulla Lönnströmille parempaan aikaan. Brassiseura FC Fluminensen Euroopan asioista vastaava Manso tarjosi valmentajan paikkaa Slovakian kakkostasolla pelaavassa ja pääsarjaan yrittävässä STK Samorinissa. — Tiedän että nyt pitää tulla tulosta ja pelejä pitää voittaa. Myös valmentamisesta tulee erilaista kun viime vuosina. Pitää mennä enemmän eurooppalaisin opein. En kuitenkaan haluaisi upota siihen perinteiseen jargoniaan. Pitää löytää jonkinlainen hyvä keskitie, Lönnström sanoo. Entä voisiko ja haluaisiko Lönnström palata valmentamaan Suomeen? — Suomessa kohtaa liikaa negatiivisia lähestymistapoja asioihin. Keskustelulle ei ole sijaa, koska istutaan sitkeästi omissa poteroissa. Otetaan heti itseensä, koska koetaan että kaikki kritiikki menee heti henkilökohtaisuuksiin. Myös Lönnströmin pelifilosofia eroaa täkäläisestä. — Mixu Paatelaisen ”joulukuusi” olisi ihan toisin päin. Hyökkääminen on kuitenkin se minun juttuni. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/29/Slovakiaan%20siirtynyt%20Mika%20L%C3%B6nnstr%C3%B6m%3A%20Suomalaiset%20valmentajat%20eiv%C3%A4t%20ole%20kovassa%20huudossa/2016221714526/4