Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tukes: Ilotulite todettiin testeissä vaaralliseksi, ei saa missään tapauksessa ampua Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kieltää ampumasta täksi uudeksi vuodeksi myytyä patasarjaa. Ilotulitetta on myyty nimillä Kolme Kunkkua ja Evoluutiopakkaus. Molemmat on palautettava ostopaikkaan. Tukesin mukaan tuote on palautettava ostopaikkaan, eikä sitä saa missään tapauksessa ampua. Ilotulitetta on myyty kaikkialla Suomessa. Listan myyntipaikoista näet tästä. Testeissä ilotulitteessa havaittiin turvallisuuspuutteita. Osa patasarjan panoksista ei räjähtänyt ja osa räjähti lian aikaisin. Ilotulitetta maahantuonut Suomen Ilotulitus päätti vetää tuotteen välittömästi takaisin. Tukes ilmoitti ilotulitteen vaaroista myös muualle EU:n alueelle. Lue koko uutinen:

