Uutinen

Kouvolan Sanomat: Iitin uudelle kirjastoautolle haetaan nimeä ja ulkoasua Kirkas vaaleanvihreä on Iitin uuden kirjastoauton väri. Iittiläiset saavat ehdottaa sille nimeä ja ulkoasun kuviointia tammikuun 25. päivään mennessä.Kirjastonhoitaja Hanna Huovinen kertoo, että nimiehdotuksia on tullut jo yli 80. Edellinen auto oli Pilkku, joten monet ehdotuksista liittyvät siihen, nimiehdotukset viittaavat myös vihreään väriin, iittiläisiin kulttuurihenkilöihin ja kirjallisuuteen. Tietysti ehdotusten joukossa on myös Tiltu.Uutta autossa ovat esimerkiksi invanostin, led-valaistus, ergonominen palvelutiski ja aineiston esittelymahdollisuudet. Kirjastoauto on suunniteltu tarjoamaan kirjojen lisäksi erilaisia monipalveluja. Helmikuussa 2017 kirjastoauto alkaa tuoda liikunta- ja nuorisopalveluja eri puolelle Iittiä. Auton varusteisiin kuuluvat myös videotykki, valkokangas ja katsomo erilaisia esityksiä varten. Ohjaamo voidaan muuttaa äänieristetyksi vastaanottotilaksi.Autohankinnan kustannusarvio on 360 000 euroa. Se aloittaa liikennöinnin tammikuun 9. päivänä. Lue koko uutinen:

