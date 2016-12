Uutinen

Kouvolan Sanomat: KS:n kultamitalit Urheiluakatemialle ja Ville Kaunistolle Kouvojen ja Joensuun Katajan välinen Korisliigan ottelu aloitettiin perjantaina juhlallisuuksilla. Kouvolan Sanomien kultamitalit järjestysnumeroltaan 65 ja 66 ojennettiin Kouvolan Urheiluakatemialle ja Ville Kaunistolle. Kouvolan Urheiluakatemia on edistänyt alueen urheilua jo vuosia, ja koripallokin on yhtenä lajeista saanut lisävirtaa akatemian toiminnasta. Kouvojen vuoden 2016 mestarijoukkueen kapteeni Ville Kaunisto on kirkastanut Kouvola-kuvaa sekä pelikentällä että sen ulkopuolella. Kouvolan Sanomien kultamitaliperinne aloitettiin vuonna 1952. Mitalin voi saada menestynyt urheilija, joukkue, valmentaja tai taustahenkilö vain kerran. Lue aiheesta laajemmat jutut maanantain Kouvolan Sanomista ja mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/30/KS%3An%20kultamitalit%20Urheiluakatemialle%20ja%20Ville%20Kaunistolle/2016221721392/4