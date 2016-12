Uutinen

Kouvolan Sanomat: Karjalan prikaatin uusi komentaja: Valmiuden ylläpitäminen on tärkein tehtävä Karjalan prikaatin komentaja vaihtui torstaina aamupäivällä Vekaranjärven varuskunnassa, kun tehtävää kaksi ja puoli vuotta hoitanut prikaatikenraali Jari Kallio luovutti komentajan tehtävät seuraajalleen, prikaatikenraali Pasi Välimäelle. — Karjalan prikaati on hyvässä iskussa, ja se on ottanut paikkansa Kaakkois-Suomen puolustajana, totesi prikaatikenraali Välimäki puheessaan. Uuden komentajan mukaan prikaatin tehtävissä korostuu turvallisuusympäristön edellyttämät puolustuskyvyn ja sotilaallisen valmiuden ylläpitäminen Kaakkois-Suomessa. Prikaatin komentajan tehtävät jättänyt prikaatikenraali Jari Kallio luonnehti kahden ja puolen vuoden mittaista tehtäväaikaansa murrosvaiheeksi. —Viime vuoden alussa toimeenpannun puolustusvoimauudistuksen myötä Karjalan prikaatin rooli kasvoi merkittävästi. Karjalan prikaatin varusmieskoulutuksessa on painotettu alueellisten joukkojen kouluttamista maavoimien uudistetun taistelutavan mukaisesti. —Nyt tämä vaihe on saatu päätökseen ja jatkossa prikaatin koulutus painottuu taas Karjalan jääkäriprikaatin joukkojen tuottamiseen. Valmistelut ovat jo loppusuoralla. Jari Kallio siirtyy Vekaranjärveltä maavoimien operaatiopäälliköksi Maavoimien esikuntaan Mikkeliin. Uusi komentaja Pasi Välimäki työskenteli aiemmin Karjalan prikaatissa kymmenisen vuotta sitten pataljoonan komentajana. — Kun lähdin täältä, alueella aloitettiin mittava peruskorjaus. Tilat ovat uudistuneet kymmenen vuoden takaisesta. Myös tehtävänkuvassa on tapahtunut suuri muutos. Välimäellä on paljon kokemusta kansainvälisistä tehtävistä, joissa hän on työskennellyt useissa eri maissa, kuten Yhdysvalloissa ja entisen Jugoslavian alueella. Hän uskoo maailmalta tulleen kokemuksen auttavan ratkaisujen tekemisessä uudessa tehtävässään. — Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa, mutta naapurimaissamme sotilaallinen jännite ja epävarmuus ovat kasvaneet. Välimäen mukaan armeijan on tehtävä moniulotteisia uhkia vastaan yhteistyötä eri viranomaisten ja toimijoiden kesken, sillä niitä vastaan ei voida puolustautua vain yhdellä keinolla. Vekaranjärvelle Pasi Välimäki siirtyi Pääesikunnan operatiiviselta osastolta. Sekä entinen että uusi komentaja ottivat juhlapuheessaan esille Karjalan prikaatin henkilökunnan ja varusmiesten jaksamisen. Kallion mukaan aina ei ole ollut helppoa. —Vaikeitakin tehtäviä ja tilanteita on ollut. Jaksaminen on ollut tiukoilla, tehtävänsä seuraajalleen jättänyt komentaja Kallio totesi. —On tärkeää pitää avoin, reilu ja keskusteleva työilmapiiri, lisäsi uusi komentaja juhlapuheessaan. Entinen komentaja on perehdyttänyt seuraajaansa tämän uuteen tehtävään usean kuukauden ajan. —Ei tässä ole vaihtumassa kuin yksi mies. Muu henkilökunta pysyy samana kuin aiemminkin. Kun uuden komentajan täytyy saada tietoa, täällä on kyllä osaavia ammattilaisia, joiden puoleen voi kääntyä, prikaatikenraali Kallio totesi. Pasi Välimäki kiinnostui sotilasurasta palvellessaan panssariprikaatissa. Hän arvelee myös kotikasvatuksen vaikuttaneen armeijauran valitsemisessa. Uusi komentaja asuu Vekaranjärvellä, mutta aikoo ehtiä myös perheensä toiseen kotiin Vantaalle, jossa puoliso ja teini-ikäinen tytär asuvat. Perheellä on tarkoitus viettää osa ajasta Vekaranjärvellä. —Kahden kodin ratkaisu tasapainottaa perhearkea, uusi komentaja toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/30/Karjalan%20prikaatin%20uusi%20komentaja%3A%20Valmiuden%20yll%C3%A4pit%C3%A4minen%20on%20t%C3%A4rkein%20teht%C3%A4v%C3%A4/2016221715931/4