Kouvolan Sanomat: Kevyitä uudenvuodenherkkuja Starbox-bloggareilta: sahrami-porkkanakakku, kreikkalainen pastasalaatti ja lehtikaalisipsit Jos kaipaat kevyehköä tarjottavaa uuteenvuoteen, Starboxin bloggareilta löytyy neuvoja. Neiti Tuhat sanaa minuutissa kertoo olevansa leipomistaidoton, mutta pyöräyttää silti sahrami-porkkanakakun. Älä hämäänny reseptin jouluisista kuvista. Neiti suosittelee itsekin kakkua uudeksivuodeksi. Jannen keittiössä -blogissa tehdään kulhollinen kreikkalaista pastasalaattia. Jannen käyttämää jouluteemaista pastaa ei ole pakko käyttää ellei tahdo. Muutkin toimivat. Kerttulin blogissa korvataan perinteiset sipsit lehtikaalista tehdyillä. Olennaista tässäkin naposteltavassa on maustaminen. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

