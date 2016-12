Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvola juhlii satavuotista Suomea monin eri tavoin Kouvola juhlistaa Suomi 100 -juhlavuotta monin eri tavoin. Merkkivuosi näkyy niin taiteessa, kouluissa kuin kukkapenkeissäkin. Satavuotisen Suomen juhlavuoden teema on ”Yhdessä”. Kouvolan Suomi 100 -työryhmän listalla on kymmenittäin tapahtumia lapsille, aikuisille, taiteen harrastajille ja liikkujille. Lähtölaukaus juhlavuoteen on Kuusankoskella järjestettävä Uuden vuoden perhejuhla, joka alkaa huomenna kello 19 Kuusankoskitalossa huipentuen kello 20 alkavaan ilotulitukseen. Suomi 100 -juhlavuosi näkyy 5. helmikuuta alkavilla Lasten kulttuuriviikoilla. Kolmeen viikkoon mahtuu niin taidenäyttelyitä, satuja ja lapsikuorojen esityksiä ystävänpäivänä. Poikilo-taidemuseo järjestää juhlavuoteen liittäviä näyttelyitä. Esimerkiksi Sirpaleita suomalaisuudesta - Suomi 100 vuotta sekä Kymijoki Suomen taiteessa näyttelyt valottavat suomen ja Kymenlaakson historiaa. Kansalaisopisto puolestaan järjestää muun muassa Ultima Thule — Suomi 100 vuotta -juhlagaalan huhtikuussa. Kouvola osallistuu valtakunnalliseen Liikunnan unelmavuosi 2017 -hankkeeseen. Vuoden alusta julkaistavalle kouvola.unelmatliikkeelle.fi -sivustolle kerätään Kouvolan aktiivisia liikuntatoimijoita, jaetaan liikuntavinkkejä sekä esitellään Kouvolan liikuntamahdollisuuksia. Silmänruokana juhlavuosi näkyy Kymenlukon sekä Kymenlaakson ja Kuusaantien risteysalueilla. Sinivalkoinen silmä -kukka-asetelmiin istutettiin syksyllä 2016 8 000 tulppaani- ja krookussipulia. Kouvolan Suomi 100 -juhlavuoden koko ohjelman voi käydä katsomassa osoitteesta www.kouvola.fi/suomi100. Tapahtumia lisätään juhlavuoden edetessä. Lue koko uutinen:

