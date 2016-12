Uutinen

Kouvolan Sanomat: Lääkesäästöissä muhii aikapommi: ”Jalkojen amputaatiot lisääntyvät” Suomen Diabetesliitto arvostelee rajusti hallituksen säästöjä. Liiton mukaan 150 miljoonan euron lääkesäästöissä muhii aikapommi. Lääkkeiden kallistuminen osuu liiton mukaan kipeimmin noin 155 000 ikääntyneeseen kakkostyypin diabeetikkoon.— Realistinen huoli on, että osa diabeetikoista vähentää lääkkeidensä käyttöä. Se taas tuo lisäsairauksia, jotka koituvat yhteiskunnalle kalliiksi, ennustaa diabetesliiton viestintäjohtaja Laura Manninen.Manninen arvioi, että lisäsairauksina yleistyvät sydän- ja verisuonitaudit sekä munuais- ja silmävaivat. Hän uskoo myös jalkojen amputaatioiden lisääntyvän.Liitto on tehnyt myös esimerkkilaskelmia diabeetikoiden lääkekulujen kasvusta. Tänä vuonna metformiinia, dapagliflotsiinia ja liraglutidia sisältävä kolmen kuukauden lääkeyhdistelmä maksaa potilaalle 13,50 euroa.Ensi vuonna yhdistelmän hinta pomppaa 187 euroon. Manninen ennakoi, että moni diabeetikko siirtyy ensi vuonna käyttämään insuliinia, sillä sen korvausluokka säilyy ennallaan sadassa prosentissa.— Insuliinia on kuitenkin vaikeampi käyttää. Terveyspalveluiden käyttö voi lisääntyä, ja ajatellut säästöt voivat kääntyä lisääntyviksi menoiksi, Manninen huomauttaa.Diabetesliiton mielestä tilanteen kehittymistä pitää seurata tarkasti.— Hallitus ei ole tehnyt tästä ennakkoon kokonaistaloudellista kustannusarviota. Lääkkeiden lunastuksia tuleekin seurata heti vuoden alusta. Lue koko uutinen:

