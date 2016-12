Uutinen

Kouvolan Sanomat: Merta edemmäs ilotulituksiin? Kotkassa on Suomen suurin, Lappeenrannassa tulishow Mikäli ajokuntoa löytyy ajella etäämmälle ja haluaa nähdä Suomen suurimman ilotulituksen, se ammutaan tänä vuonna Kotkassa. Kaakon Kulttuuritehdas ry järjestää jo neljännen kerran uudenvuoden ilotulituksen Kotkan Karhuvuoren vesitornin läheisyydessä lauantaina 31.12. kello 18. Ilotulitus avaa Kotkan kaupungin Suomi 100 -juhlavuoden näyttävästi paukkeella ja väriloistolla. — Tätä ei kannata jättää väliin. Näytöksestä tulee ainutkertainen massiivisuudessaan ja sitä on vaikea voittaa koossa tulevinakaan vuosina, Kaakon Kulttuuritehtaan toiminnanjohtaja Teppo Hakkarainen kertoo. Tapahtumasta luvataan Suomen suurinta uudenvuoden ilotulitusta. Räjähteitä on varattu yli 1 500 kiloa ja ne on tarkoitus vapauttaa taivaalle 15—20 minuutin kestoisessa näytöksessä. — Kalustoa tuodaan 100 trukkilavallista alueelle. Meillä on käytössä 3 rekkaa ja 6 pyöräkuormaajaa. Ensi viikolla meitä on täällä 17 henkeä töissä ja silti odotamme, että laukaisualustojen rakentamisessa ja asettamisessa menee kolme päivää, toteaa Hakkarainen. Etelä-Karjalan suunnalla tuliteatteri Petrolille on tullut jo perinteeksi esiintyä Lappeenrannan ja Joutsenon uudenvuodenjuhlissa. Tämän vuoden viimeisenä päivänä Petroli esiintyy Lappeenrannan Satamatorilla kello 19 ja kello 23.40 alkavissa juhlissa sekä Joutsenon torilla kello 22 alkavassa tilaisuudessa. Päijät-Hämeessä Lahden kaupunki juhlii vaihtuvaa vuotta kaupungintalolla 31.12. klo 19 alkaen. Ilta alkaa puheilla. Uuden vuoden aattojuhla käynnistää Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlinnan Lahdessa. Luvassa on mukavaa ohjelmaa koko perheelle. Lahden juhlakuoro esiintyy tapahtumassa ensimmäistä kertaa. Musiikkia kuvittaa Lahden Tanssiopiston tanssiesitys. Juhla huipentuu klo 20 nähtävään ilotulitukseen. Juhla huipentuu klo 20 ilotulitukseen. Lue koko uutinen:

