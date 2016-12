Uutinen

Kouvolan Sanomat: Päivän peli: Taikuri tulee — oletko valmis? Korisliigassa pudotuspeliviivan alapuolelle luiskahtaneen Kouvojen puolustus joutuu armottoman kovaan testiin vuoden viimeisessä kotiottelussa Joensuun Katajaa vastaan. — Joensuun voittaminen vaatii täydellistä esitystä molemmissa päissä kenttää. Teemu Rannikon johtama palloscreenhyökkäyksen puolustus on avainasemassa, Kouvojen päävalmentaja Pieti Poikola painottaa. Poikolan mukaan puolustuspelin onnistumiseen ei riitä viiden pelaajan oikea sijoittuminen. — Sen lisäksi vaaditaan riittävää fyysisyyttä sekä oikeaa henkilökohtaista tekniikkaa. Tämä on mukava haaste meidän nuorille takakentän pelaajille. Kouvot palasi joulutauolta keskiviikkona Kotkassa. Esitys oli varsinkin toisen puoliskon osalta vaatimaton. KTP-Basket marssi omille teilleen kolmannella neljänneksellä, kun kouvolalaisjoukkue keskittyi nuoleskelemaan joulusinappia suupielistään. — Kotkassa päät painuivat liian helposti toisella puoliajalla ja epäonnistumiset ruokkivat toisiaan, Poikola mainitsi. Kataja murjoi liigakärki Seagullsin keskiviikkona Joensuussa selkein lukemin. Stadilaisjoukkue putosi kelkasta heti kättelyssä. — Joensuun Kataja on loistava koripallojoukkue. Sillä on kansainvälisen tason pelaajia kaikille pelipaikoille ja jopa vaihtopenkillä, Poikola mainitsi. Kouvolalaisluotsin mukaan ei siis ole sattumaa, että joukkue on pudotellut parkettiin joukkueita Israelin, Ranskan ja Venäjän liigoista. Kataja on hävinnyt kuluvan kauden aikana seitsemästä vierasottelustaan hämmästyttävästi peräti neljä. Tilasto on harhaa, sillä jokaisella tappiolla on yksi yhteinen nimittäjä: Teemu Rannikko. Taikuri ei pelannut Uudessakaupungissa, ei Kauhajoella, ei Salossa, eikä Helsingissä. Ainoan tappionsa Korisliigassa Rannikon kanssa Kataja on kokenut 6. marraskuuta Joensuussa, kun Salon Vilpas yllätti kotijoukkueen 83—90. Tosin tässäkin kannattaa huomioida, että ennen kyseisen sunnuntain Vilpas-peliä Kataja oli kohdannut keskiviikkona ranskalaisen Le Mansin ja käynyt perjantaina kaatamassa KTP:n Kotkassa. Ja oven takana tiistaina Katajaa odotti Ukrainan-reissu Khimik Yuzhnea vastaan. Tuomas Hirvonen ei ole Kouvojen kokoonpanossa. Katajalta on sivussa Vesa Mäkäläinen. Lue koko uutinen:

