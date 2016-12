Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uudenvuoden perinneruoka on kokkinsa makuinen — mitä teillä syödään? Perunasalaatti kuuluu ranskalaisten ja nakkien ohella uudenvuoden perinnesyömisiin. Perunasta salaattia monen moista Itse tehty on sata kertaa parempaa kuin kaupasta ostettu. Pitää paikkansa, ainakin perunasalaatin suhteen. Kun tekee perunasalaatin itse, saa juuri sen määrän perunaa, suolakurkkua ja sipulia kuin haluaa, eikä tarvitse laamia ylimääräisiä majoneesikastikkeita lautasen reunalle. Yleensähän kaupan salaateissa on suurin osa kastiketta.Itse tehdyssä salaatissa on sekin hyvä puoli, että sen saa tehtyä niistä aineksista mistä haluaa. Ken mielii kapriksia ja sitruunaa perunasalaattiinsa, ken omenaa, ken öljyä kastikkeeksi, sen kun laittaa. Kukin makunsa mukaan. Perunasalaatin suhteen koin valaistumisen reilu parikymmentä vuotta sitten ruokaharrastukseni alkuaikoina. Kyläilin vanhan ystävän luona, ja hän tarjosi huikopalaksi grillimakkaran kanssa vaimonsa tekemää perunasalaattia.Ihastuin ikihyviksi. Voiko perunasalaatti olla näin hyvää! Siihen asti olin tyytynyt isojen ruokatalojen bulkkisalaatteihin. Olin sitä mieltä, että perunasalaatin tekeminen itse on liian vaikeaa. — No, ei todellakaan ole. Eihän siihen tarvita kuin perunaa, sipulia, kermaviiliä ja suolakurkkuja, ystävän vaimo hymähti. Sain salaatille ohjeen, jota olen varioiden noudattanut siitä asti. Kaupan perunasalaattia syön kun tarjotaan, mutta harvemmin sitä meille ostetaan. Itse tehty on niin paljon parempaa. Rentoa ruokaa Uusivuosi on perunasalaatin toinen sesonki vapun jälkeen. Se kuuluu uudenvuoden ruokapöytään, siinä missä nakit, lihapullat ja muu rento ruoka. Jouluna on tehty kystä kyllä, vuoden vaihtuessa keittiössä ei pingoteta. Erilaiset makkarat paistuvat rapeiksi uunissa grillivastuksen alla. Astetta alempana kypsyvät lihapullat. Ja ihan ilman käryä. Jos makkara ja perunasalaatti tuntuvat liian raskailta naposteltavilta, sopivat juustoilla, hedelmillä ja pähkinöillä ryyditetyt vihreät salaatit sekä pienet bruschetta-leipäset hyvin juhlapöytään.Uutenavuotena itse oikeutettu juoma samppanjan ohella on kuohuviini, jota sopii kippailla läpi aterian. Ja sitä lihapullalla otsaan, joka nipottaa ettei Penedesin alueen cava ja Atrian nakki sovi yhteen. Hyvin sopivat. Lue koko uutinen:

