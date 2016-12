Uutinen

Kouvolan Sanomat: Vuodenvaihde on lauha ja pilvinen — uusi vuosi alkaa pakkasella Kouvolassa Tänään perjantaina voi illalla sataa vettä Kouvolassa. Muuten sää on lauha ja pilvinen. Uusi vuosi vastaanotetaan lauantaina Kouvolassa niin ikään leppeän lauhassa säässä. Lämmin, jopa neljäasteinen sää on pilvinen, mikä voi haitata rakettien näkymistä taivaalla. Sateita Ilmatieteen laitos ei kuitenkaan Kouvolaan ennusta aattoyöksi. Uudenvuodenaattona lämpötila voi olla vielä kello 21 aikaan neljä astetta. Uudenvuodenpäivänä keli alkaa viiletä. Iltapäivällä pakkasta on muutama aste. Tiistaiksi pakkasta on jo luvassa 13 astetta. Katso vuodenvaihteen sää täältä. Lue koko uutinen:

