Uutinen

Kouvolan Sanomat: Ashraf Benyaminin haastattelu oli vuoden luetuin verkkojuttu — katso vuoden luetuimpien lista Kouvolan Sanomien verkkosivujen luetuin juttu oli tänä vuonna Pohjois-Kymen sairaalassa lääkärinä toimivan Ashraf Benyaminin haastattelu. Sitä luettiin yhteensä lähes 300 000 kertaa. Helmikuussa julkaistussa jutussa Benyamin kertoo omasta tarinastaan ja ottaa kantaa Poksin tilanteeseen ja maahanmuuttoon. Juttu on luettavissa alla olevan linkin kautta. Vuoden toiseksi luetuin verkkojuttu oli identiteettivarkauden uhriksi joutuneen haastattelu, ja listan kolmossijalla kouvolalaisten katupartiojohtajien haastattelu. Koko vuoden top-10 on tässä: 1. Kairosta Kouvolaan kotoutunut Ashraf Benyamin pelkää ensi kesää (7.2.2016) 2. Identiteettivaras kirjautui synnytyssairaalaan väärillä papereilla — lue kouvolalaisen uhrin hurja tarina! (11.6.2016) 3. Kouvolan Soldiers of Odinin päällikkö vakuuttaa: ”Jos joku sanoo, että hakataan kaikki neekerit, heitämme henkilön pihalle.” (23.1.2016) 4. Kouvolan Sanomat esittelee Miss Kouvola -finalistit (24.6.2016) 5. Terve itsetunto elää rakastetussa ruumiissa (6.11.2016) 6. Al-Khafajit peruivat turvapaikkahakemuksensa — ”Emme löytäneet täältä sitä suojaa, mitä etsimme” (15.1.2016) 7. Valkealalaiset tytöt pelastivat pikkupojan hukkumiselta (27.7.2016) 8. Soldiers of Odin väitti napanneensa sakkolappujen väärentäjän Meripäivillä — osoittautui syyttömäksi (1.8.2016) 9. Mikä on Kouvolan kaunein liikenneympyrä? (14.8.2016) 10. Sanotko mie vai miä? Testaa, oletko etelä- vai pohjoiskymenlaaksolainen (3.4.2016) Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/31/Ashraf%20Benyaminin%20haastattelu%20oli%20vuoden%20luetuin%20verkkojuttu%E2%80%89%E2%80%94%20katso%20vuoden%20luetuimpien%20lista/2016221721514/4