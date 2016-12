Uutinen

Kouvolan Sanomat: Auto ajoi ihmisten päälle Helsingissä, useita loukkaantunut vakavasti — mikään ei viittaa tahallisuuteen Siilitien metroaseman lähellä Helsingissä on auto ajanut ihmisten päälle jalkakäytävällä. Kolme ihmistä on loukkaantunut vakavasti ja yksi lievästi. Yksi loukkaantuneista on turma-auton kuski. — Mikään ei tällä hetkellä viittaa siihen, että teko olisi tahallinen. Enemmän tämä viittaa tapaturmaan, sanoi komisario Henri Helminen Helsingin poliisista. Helmisen mukaan yksi auto aiheutti tilanteen, jossa lopulta oli osallisena seitsemän autoa, osa pysäköitynä. Turma-auton kuljettajaksi epäilty henkilö on poliisin hallussa. Poliisin mukaan tapahtuman syystä ei ole vielä selvyyttä, eikä siitä, oliko päihteillä osuutta tapahtumiin. Komisario Helmisen mukaan kuljettaja ei näytä itse loukkaantuneen tilanteessa. — Paikalla olevat kertovat, että farmarimallinen henkilöauto tuli Länsi-Herttoniemen suunnasta ja ajoi metroaseman parkkipaikalle johtavan suojatien yli kovaa vauhtia, jolloin ihmisiä jäi alle. Siitä auto oli jatkanut parkkipaikalle ja osunut siellä olleisiin autoihin, paikalla oleva Helsingin Sanomien toimittaja Jukka Vuorio kertoo. Toisen HS:n tavoittaman silminnäkijän mukaan auto kulki pitkin jalkakäytävää. — Näyttää siltä, että auto on ajanut renkaanjäljistä päätellen jalkakäytävällä pitkän matkaa ja runnonut toisen auton yli, silminnäkijä kertoo. — Tämän jälkeen se on kyntänyt jalankulkijoita pitkin matkaa. Pidemmällä oli kolme uhria lisää. Päivitetty tietoja loukkaantuneista kello 15.47. Lue juttu HS:n sivuilta Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/31/Auto%20ajoi%20ihmisten%20p%C3%A4%C3%A4lle%20Helsingiss%C3%A4%2C%20useita%20loukkaantunut%20vakavasti%20%E2%80%94%20mik%C3%A4%C3%A4n%20ei%20viittaa%20tahallisuuteen/20162055/4