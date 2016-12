Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hyödyntämiskelvottoman jätteen määrä on suuri Kymenlaakson Jäte kuvailee Etelä-Suomen aluehallintovirastolle toimitetussa lisäselvityksessä, että kaatopaikka-asetuksen orgaanisen jätteen loppusijoittamisen rajoituksen voimaantulo on muuttanut jätteenkäsittelyä ja -lajittelua harjoittavien yritysten toimintaa tänä vuonna. Monien valtakunnallisten toimijoiden prosessit keskittyvät helposti eroteltaviin ja taloudellisesti kannattavien jakeiden vastaanottoon. Jäljelle jää paljon hyödyntämiskelvotonta materiaalia. —Tämä aiheuttaa sen, että valtaosa Kymenlaakson Jätteelle päätyvistä jäte-eristä on jo lähtökohtaisesti sellaisia, joissa tällä hetkellä hyödyntämiskelvottoman jätteen määrä on suuri. Vastaavanlaisten esilajiteltujen jätteiden vastaanottoa tiedustellaan Kymenlaakson Jätteeltä yhä enemmän, lisäselvityksessä todetaan. Jätteet tulevat Kymenlaaksosta esimerkiksi sairaaloista, jätevedenpuhdistamoilta, biokaasulaitokselta sekä Ahlström Glassfibren Karhulan tehtaalta. Haravointijätettä tulee laitokselle kotitalouksilta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/31/Hy%C3%B6dynt%C3%A4miskelvottoman%20j%C3%A4tteen%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%20on%20suuri/2016221721370/4