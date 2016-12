Uutinen

Kouvolan Sanomat: Keskuskirkossa on tänään yömessu, iltamessu on huomenna Kuusankoskella Kouvolassa pidetään vuoden vaihtumisen kunniaksi yksi yömessu. Messu alkaa tänään kello 22 Keskuskirkossa. Vuoden ensimmäisenä päivänä huomenna iltamessu on Kuusankosken kirkossa. Se alkaa kello 18. Vuoden ensimmäisenä aamuna Kouvolan muissa kirkoissa pidetään jumalanpalvelus tai messu sunnuntaina kello 10. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/31/Keskuskirkossa%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20y%C3%B6messu%2C%20iltamessu%20on%20huomenna%20Kuusankoskella/2016221719954/4