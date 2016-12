Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kommentti: Armoton arkisto Olen tänä vuonna ostanut enemmän valokuvakirjoja kuin viiteen vuoteen yhteensä. Ehdoton helmi niiden joukoissa on Sam Abelin Life of a Photograph. Abel on entinen National Geographicin kuvaaja. Hänelle ovat tyypillisiä ”hiljaiset kuvat.” Abel rakentaa kuvia harkitusti. Hän sommittelee kuvan ja odottaa että loput liikkuvat elementit tippuvat hänen eteensä. Kuvat on tarkasti tehtyjä, sommiteltuja, harmonisia ja hiljaisia. Hän ei kuvaa vauhtia seuraamalla autoa pitkällä suljinajalla, vaan taltioi mudan piirtämät viivat auton kyljessä. Olen kolunnut vuoden kuva-arkistoani valitakseni parhaat päältä. Tammikuussa ei olisi tullut mieleen, että vuoden lopussa katselen arkistoani ja ainoa vaatimus päässäni ovat Sam Abelin hiljaiset kuvat. Olin haaveillut räiskyvästä kuvavuodesta. Toisin kävi. Syy pyrkiä hiljaisiin kuviin ei välttämättä johdu kuvattavista aiheista tai kohteista. Elämä kameran ulkopuolella on ollut jokseenkin haastavaa tänä vuonna. Kun elämä menee liian lujaa joiltain osin ja liian hitaasti toisilta, on pään sisällä menossa melkoinen kaikki vastaan kaikki -rugbyottelu. Hyvänä hetkenä etsimen läpi maailmaa tuijotellessa kaikki rauhoittuu. Ylimääräiset äänet vaikenevat ja voi keskittyä olennaiseen. Ottaa rauhallisen, harkitun valokuvan, vaikka se olisi Mielakan rinnettä alas kiitävä alppinistijuniori. Monet hienot, mutta äänekkäämmät kuvat eivät iskeneet enää loppuvuodesta. Hiljaisuus puhutteli. Ei ole tavatonta, että kuvaajat puhuvat mielenmaiseman vaikutuksesta valokuviinsa. Oli mielenkiintoista havaita se jälkijunassa. Toivon, että ensi vuonna saisin kirjoittaa kuvien räjähtävästä energiasta. Kirjoittaja on Kouvolan Sanomien kuvatoimituksen esimies. Lue koko uutinen:

