Kouvolan Sanomat: Kouvolassa ilotulitetaan tänään — katso täältä lista Kouvolan kaupunki järjestää tänä vuonna vain yhden ilotulituksen. Se nähdään ja kuullaan Kuusankoskella uudenvuodenaattona kello 20. Juhlallisuudet alkavat jo kello 18 Kuusankosken VPK:n soihtumarssilla. Se kulkee Voikkaan paloasemalta Voikkaan liikenneympyrään ja takaisin. Kello 19 vuorossa on uudenvuoden perhejuhla Kuusankoskitalossa. Kaupungin tervehdyksen esittää kaupunginhallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Jukka Nyberg (sd.). Sirkuskoulu Bravuuri tuo juhlaan Uuden vuoden sirkus -esityksen. Suomi 100 vuotta -teeman saanut musiikki-ilotulitus alkaa sinivalkoisin värein. Näytöksessä kuultava musiikki pidetään visusti salassa viimeiseen asti, kertoo esityksen suunnitellut vastaava ampuja Ari Hölsä Suomen Pyrotekniikka Ay:stä. Vastaavanlainen ilotulitus on nähty Suomessa vain kerran aikaisemmin. Valkealassa järjestetään ilotulitus jo kello 18. Tapahtumapaikka on Vanhantien varrelle kesäteatterin kohdalle. Parhaat katselupaikat ovat pyörätiellä, ja paikalle kannattaa tulla kävellen. Autolla saapuville on parkkipaikka museoalueella. Ilotulituksen järjestävät yksityishenkilöt. Tulitus näkyy myös valtatie 15:lle. Jaalan Kimolassa järjestetään ilotulitus kello 20 Seurapirtin kentällä. Toinen ilotulitus Jaalassa on paloaseman pihalla kello 21 alkaen. Sen järjestää Jaalan VPK paikallisten yhdistyksen ja yrityksen tukemana. Iitissä uutta vuotta vastaanotetaan torilla kello 19 alkaen. Tilaisuus päättyy ilotulitukseen. Vuosi sitten Arto Lavonen järjesti ison ilotulituksen Valkealan Oravalassa. Tänä vuonna Lavonen ei ilotulitusta järjestä. Lue koko uutinen:

