Kouvolan Sanomat: Kymijoen varressa valvotaan — yöllä yksi paperikone valmistaa noin 600 kilometriä paperia Yön aikana UPM Kymin tehtaan yksi paperikone tuottaa paperia viidestä kuuteen paperirullaa. Kilometreissä se tarkoittaa matkaa Kuusankoskelta melkein Kemiin saakka, eli noin 600:aa kilometriä. Kymin tehdas ei ummista hetkeksikään silmiään. Yölöysissä tehtaalla työskentelee noin 70 henkilöä, heistä suurin osa, 55 henkilöä, paperitehtaan puolella. Materiaalikoneen valo kajastaa kirkkaana noin 200 hehtaarin tehdasalueella. Sen koura rohmaisee sylillisen puita ja pudottaa ne linjastolle. Suuaukkoon katoaa iso pala suomalaista ja ulkomaista metsää. Tästä alkaa puun matka paperiksi. Lopulta puu jauhautuu hakkeeksi, joka syöksyy hiekkadyynejä muistuttavien kasojen päällimmäiseksi. Jos hakekasoja ei täytettäisi jatkuvalla syötöllä, ne hupenisivat 7—8 päivässä. Siihen loppuisi sellun keittäminen ja paperin tekeminen. Sekä rekkaliikenne keskustassa. Toisia Kuusankosken läpi kulkevat rekat ärsyttävät. Heidän onnekseen tilanne helpottuisi — tai ainakin keskusta hiljenisi. — Olen sanonut valittajille, että menkää Myllykoskelle tai Voikkaalle katsomaan, mitä tapahtuu kun ajaminen loppuu. Ollaan mielissään, että rekat kulkevat, sellunkeittäjä Harri Vainio sanoo. Vainio on työskennellyt UPM Kymin tehtaalla jo 35 vuotta. Hänen työparillaan Hannu Kajanderilla työvuosia on takana 30. Kymin tehtaalla työntekijöiden keski-ikä on verraten korkea, yli 49 vuotta. Työntekijöiden vaihtuvuus on pieni. — Emme laske keskimääräistä palvelusvuotta, mutta arvioin sen olevan yli 25 vuotta, UPM Suomen sellutehtaiden henkilöstöpäällikkö Kai Latvala kertoo. Vuosien saatossa tehtaan tuotanto on moninkertaistunut, mutta väki vähentynyt. Parhaimmillaan tehdas työllisti 5 000 henkilöä. Nyt Kymin kirjoilla on 740. Paperimiesten palkat ovat liki pitäen aina aiheuttaneet joidenkin keskuudessa kateutta. Soodakattilan operaattorin Veli Pasosen mielestä keskustelut kovapalkkaisista paperimiehistä loppuivat, kun talouden syöksykierre alkoi ja tehtaita ajettiin nurin. Lue koko uutinen:

