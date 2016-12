Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nyberg uudenvuodenpuheessa: Sairaaloiden työnjaosta pitää päästä sopuun Kymenlaakson sisällä Kouvolan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan Jukka Nybergin (sd.) mielestä Pohjois-Kymen sairaalan ja Kymenlaakson keskussairaalaan työnjaosta pitää sopia Kymenlaaksossa. Nyberg esitti tulkintansa uudenvuodenpuheessaan lauantai-iltana. Investoinnit pitää yhdistää, ajoittaaja mitoittaa myös yhteisesti sopien, eikä jollakin äänestyspäätöksellä väkivalloin, Nyberg toteaa puheessaan. Nyberg viittaa perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan (kesk.) kehotukseen sopia asiat maakunnan sisällä, vaikka selkeitä sopimisohjeita Kymenlaaksoon ei olekaan välitetty. Koko Nybergin puhe löytyy alta. Jukka Nybergin puhe Kouvolan uudenvuodenjuhlassa: Hyvät kouvolalaiset uudenvuoden vastaanottajat. Nyt päättyvä vuosi on ollut Kouvolassa valmistautumista kunnallisen päätöksenteon suurimpaan muutoksen koko historiassamme. Tuleva vuosi on omalta osaltaan myös merkittävin, koska itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta ja sen merkeissä on myös meillä paljon tapahtumia koko vuoden ajan periaatteella, että tilaisuuksista on löydettävissä jokaiselle kouvolalaiselle sopivaa ohjelmaa. Itsenäisyys on kallis arvo, joka ei ole kohdallamme ollut suinkaan itsestäänselvyys. Tässä yhteydessä haluan lausua arvokkaan kiitoksen toisen maailmansodan aikaiselle urhealle sukupolvelle, kun saamme vapaasti juhlia vuosisataista itsenäisyyttämme. Ensi vuonna luodaan pohja uudelle alue- ja maakuntauudistukselle, jonka Suomen valtionjohto on päätöksillään vahvistanut. Meillä Kouvolassa nähdään suuri haaste yhdenvertaisuuden toteutumisessa sotepalveluissa, koska maakunnilla on erilaiset olosuhteet. Juuri tähän erilaisuuteen tulee reagoida joustavuudelle maakunnan itsehallintoon perustuen ja jättää liikkumavaraa toteutuksessa. Olemme saaneet lukea lehdistä ja muista tiedotusvälineistä ministeri Rehulan viestittäneen Kymenlaaksoon sopikaa asiat keskenänne. Meillä ei ole osattu tulkita tuota sanomaa, jossa ei ole selkeästi yksilöity mitä hän sillä tarkoittaa. Oma tulkintani on, että kysymys on Pohjois-Kymen Sairaalan, sekä Kymenlaakson keskussairaalan työnjaosta sopimisesta yhtenäisvolyymi säilyttäen ministeriön erikoisluvalla. Investoinnit pitää yhdistää, ajoittaa ja mitoittaa myös yhteisesti sopien, eikä jollakin äänestyspäätöksellä väkivalloin. Vaihtoehtona kunnan perustaessa yhtiön yksityisen tahon kanssa luo myös suuren haasteen talouden tasapainottamisessa, joka on tyypillistä tämän päivän kunnallistaloudessa. Julkisen talouden alijäämän kattamisessa on selkeä toimintasääntö, jossa kunnalla on kattamisvelvollisuus tietyn ajan kuluessa. Jos yhteisyritys tuottaa tappiota ja menettää oman pääomansa, kunnalla ei ole velvoitetta rahoittaa yhteisyhtiön tappiota. Herääkin kysymys ovatko Kymenlaakson muut kunnat valmiit ottamaan riskin Kouvolan kanssa kun maakuntauudistus astuu voimaan vuoden 2019 alusta. Olisiko varasuunnitelma parempi rakentaa niin, että ulkopuolinen yhtiö ottaisin itse kokonaisvastuun taloudesta. Ehkä tämä on pelkotila miksi Kymenlaaksossa ei ole kykyä sopia asioista. Me uhkaamme omalla tavallamme etelää ja he uhkaavat omalla tavallaan meitä. Suomalainen yhteiskunta on kokenut historiansa aikana vaikeita synnytystuskia ja itsenäisyytensä puolustamista. Olemme kuitenkin niistä selvinneet yhtenäisenä kansana ja tulemme edelleen selviämään. Työtä tehdään aina niin, että seuraavat sukupolvet voisivat jatkaa harmonisena yhtenäisenä perheenä. Kouvolan kaupunki haluaa olla tiennäyttäjä siirryttäessä viettämään Suomen satavuotis juhlavuotta. Siksi olemme päättäneet kutsua yhteisen kouvolalaisen perheen koolle varhaisempana kellon aikana, jotta perheen pienimmilläkin on mahdollisuus olla aidosti mukana kokemassa ainutlaatuisen historiallisen vuoden vaihteen. Teitä varten illan juhlan tähtiesiintyjinä ovat paikkakunnan omat nuoret sirkuskoulu Bravuurin kasvatit. Heidän esityksensä jälkeen alkaa ainutlaatuinen ilotulitus, josta normaalien ilotulitusäänien rinnalla saamme kuulla meille kaikille tuttuja säveliä. Kouvolan kaupungin puolesta toivotan teille hyvää uutta vuotta! Jukka Nyberg, kunnallisneuvos, Kouvolan kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/31/Nyberg%20uudenvuodenpuheessa%3A%20Sairaaloiden%20ty%C3%B6njaosta%20pit%C3%A4%C3%A4%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20sopuun%20Kymenlaakson%20sis%C3%A4ll%C3%A4/2017221723707/4