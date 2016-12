Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tinan valaminen on jäämässä historiaan — EU pani ennustajametallit vaarallisten listalle Nykyisen sorttisia uudenvuoden tinoja on muutaman vuoden kuluttua turha etsiskellä kauppojen hyllyiltä. Uudenvuoden tinat nimittäin koostuvat suurimmaksi osaksi lyijystä, joka on määritelty EU:ssa lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Luokitusta aletaan soveltaa maaliskuusta 2018 alkaen, minkä jälkeen lyijyä koskevia rajoituksia päivitetään, kertoo ylitarkastaja Sari Tuhkunen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesista. — Lyijyn toimittaminen sellaisenaan tai seoksessa kuluttajakäyttöön tulee kielletyksi EU:ssa tulevaisuudessa. Aikaa myöten nykyisenkaltaisia uudenvuoden tinoja ei kuluttajille siis saa myydä. Lyijyesineisiin liittyen on jo nyt olemassa rajoituksia, mutta ne eivät koske uudenvuodentinoja, sillä tinat katsotaan seokseksi. Tuhkunen arvelee, että toiminnanharjoittajat kehittelevät uusia ratkaisuja korvaamaan nykyisiä tuotteita. Markkinoilla on jo aiempina vuosina nähty mehiläisvahasta valmistettuja vaihtoehtoja perinteiselle tinalle. Uuden vuoden ennustajat ovat käyttäneet myös sokeria tinan korvikkeena. EU:n määräykset eivät välttämättä kirpaise suomalaisia kovin pahasti. Kaupoissa uudenvuoden tinojen myynti on vuosien mittaan selvästi vähentynyt. Jos tulevaa haluaa tänä uutenavuotena vielä ennustaa tinaa valamalla, kannattaa kiinnittää huomiota turvallisuuteen. Koska lyijy on terveydelle vaarallista, sitä valaessaan on syytä huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta, Tukes ohjeistaa. Lapsia ei pidä päästää liian lähelle hengittelemään lyijyhöyryjä. Sulaa tinaa ei sovi roiskia ympäriinsä, sillä tina voi aiheuttaa pahoja palovammoja. Juhlinnan jälkeen tinoja vastaanottavat jäteasemat Kouvolassa. Tinat voi myös viedä maanantaina 9. tammikuuta kiertävään Kymenlaakson Jätteen autoon, joka kerää joulukuusia kyytiin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/12/31/Tinan%20valaminen%20on%20j%C3%A4%C3%A4m%C3%A4ss%C3%A4%20historiaan%20%E2%80%94%20EU%20pani%20ennustajametallit%20vaarallisten%20listalle/2016221719844/4