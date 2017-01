Uutinen

Kouvolan Sanomat: Action Park ylitti yleisötavoitteensa Lokakuussa toimintansa aloittaneen Tykkimäki Action Parkin ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet hyvin. Tykkimäen Vapaa-aikakeskus Oy:n toimitusjohtajan Sakari Pasasen mukaan lapset ja nuoret ovat löytäneet Kouvolan Prisma-keskuksessa sijaitsevan sisäpuiston hienosti. — Tavoitteemme oli alkuun 700 kävijää viikossa. Se on ylitetty nyt kirkkaasti. Tarkkaa lukua en kuitenkaan kerro, muutkaan huvipuistot eivät enää paljasta tarkkoja kävijämääriään. Action Parkin kävijöistä ydinryhmän muodostavat Kymenlaaksolaiset. Koulujen lomien aikaan väkeä riittää ympäri Suomea. — Sen näkee, että Kouvolaan tullaa mummoloihin, jolloin tullaan myös sisäpuistoon. Normiviikolla kiireisintä meillä on viikonloppuisin. Maanantaista torstaihin on väljempää. Tuolloin kävijöitä on enimmäkseen Kouvolasta ja Kotkasta. Pasasen mukaan Action Park olisi mahdollista perustaa myös Kotkaan ja Lappeenrantaan. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan lähden vajaan kolmen kuukauden kokemuksella lupaamaan uusia puistoja. — Katsellaan nyt kesään asti ja pohditaan sitten lisää. Nyt keräämme asiakaskokemuksia. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/01/Action%20Park%20ylitti%20yleis%C3%B6tavoitteensa/2017221724611/4