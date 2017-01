Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sanomien kultamitali 2015: Kouvolan urheiluakatemia Kouvolan Sanomien kultamitalit vuosilta 2015 ja 2016 myönnettiin Kouvolan urheiluakatemialle ja Kouvojen mestarijoukkueen kapteenille Ville Kaunistolle.Molemmat ovat toiminnallaan edistäneet kouvolalaista urheilua ja samalla kirkastaneet Kouvola-kuvaa.Vuonna 2008 toimintansa aloittanut akatemia on löytänyt paikkansa Kouvolan alueen urheilun kehittämisessä pitkälti sen ansiosta, että valmentajat, rehtorit ja liikunnanopettajat ovat osoittaneet yhteistyöhenkeä.— Eri lajien seuroista tulee meille paljon kysymyksiä, miten akatemia voi asioissa auttaa. Yhdessä olemme pystyneet ratkomaan kysymyksiä ja tuomaan urheiluseuran ulkopuolista näkökulmaa, Pahkala sanoo.Viimeisimpiä esimerkkejä auttamisesta ovat fysiikkavalmennuksen käynnistäminen Kouvolan Jalkapallon jäsenseuroille ja XAMK Basketball Academyn aloittaminen Kouvolassa.Akatemiaan hakeutuu vuosittain 5—10 nuorta Kouvolan ja Iitin ulkopuolelta. Varsinkin Kouvolan vahvoilla lajeilla jääkiekolla, koripallolla ja pesäpallolla on imua. Myös uintiin ja golfiin on ollut tulijoita muualta. Akatemia on siis osoittanut olevansa yksi kaupungin vetovoimatekijöistä.Akatemia työllistää kolme päätoimista työntekijää ja 14 seurojen kanssa yhteispalkattua päätoimista valmentajaa.Valmennusryhmiä on kaikkiaan 55, joissa harjoittelee yli 500 urheilijaa 28 eri lajista. Valmentajia on 53 ja Kouvolan alueen urheiluseuroja noin 25. Lue koko uutinen:

