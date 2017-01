Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kouvolan Sanomien kultamitali 2016: Ville Kaunisto Koripalloilija Ville Kaunistoa ei haittaa, jos urheilu on Kouvolassa jollekin täysin yhdentekevä asia. Kouvojen viime kevään mestarijoukkueen kapteeni ei kuitenkaan hyväksy urheilun vähättelemistä kaupunkikuvan luomisessa. — Urheilun ja liikunnan eteen tekee Kouvolassa töitä suuri määrä seuroja. Urheilu on upea asia, ja se antaa identiteetin kaupungille. Pääsarjaseurat tarjoavat pakopaikan arjesta, ja urheilu on todistetusti tärkeä Kouvolalle. Kaunisto on kirkastanut Kouvola-kuvaa paitsi pelikentällä myös kolumnistina ja muissa julkisissa esiintymisissään. Ammatikseen myös Espanjassa, Italiassa, Sveitsissä ja Ranskassa koripalloillut turkulaiskasvatti edustaa Kouvoja nyt jo kolmatta jaksoaan (2002—2004, 2009—2011 ja 2013—) ja sanoo olevansa ihastunut Kouvolassa ennen kaikkea ihmisiin ja liikuntamahdollisuuksiin. Hän sanoo saaneensa täällä aina oman kylän pojan kohtelua. — Ihmiset tekevät kaupungin, ja Kouvolasta löytyy parhaimmillaan todella mukavia ihmisiä. Kaikkien ei tarvitse olla kilpa- tai ammattiurheilijoita. Pääasia on, että liikutaan, ja sen Kouvola mahdollistaa erittäin hyvin. Vuodet ulkomailla ovat laajentaneet Kauniston elämänkatsomusta. Hän osaa arvostaa näkemiään hyviä asioita. Siksi hän päätti tehdä jotain, kun havaitsi Kouvolassa liikaa haukkumista ja mollaamista. — Kouvolassa asiat ovat hyvin monella saralla. Elämä on harvoin nollasumma-ajattelua. Kannattaa muistaa, että jonkun huomioiminen ei ole toiselta pois. Kaunisto harmittelee sitä, että Korisliigassa joukkueiden yhteiset tarinat jäävät lyhyiksi, eivätkä katsojat useinkaan pääse samaistumaan suosikkipelaajiinsa monen kauden ajaksi. Kauniston mielestä Suomessa leikitään ammattilaissarjaa, mutta monet asiat eivät ole riittävän korkealla tasolla. — Suomen liiga on arvostettu, mutta onhan tämä edelleen paikka, josta halutaan eteenpäin. Korisliigassa on seitsemän kuukauden palkanmaksu, eli viisi kuukautta purraan ylähuulta leivän päällä. Esimerkiksi Ranskassa pelaajasopimus on kiinteällä kuukausipalkalla kymmenen kuukautta riippumatta loukkaantumisesta tai potkuista. Lue koko uutinen:

