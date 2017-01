Uutinen

Kouvolan Sanomat: Miten kävi työn saamisen mahdottomuuteen kyllästyneelle Jarnolle? Hyvin kävi Kouvolan Sanomat kertoi toukokuussa, miten Inkeroisissa asuva Jarno Leinonen oli päättänyt brändätä itsensä uudelleen. Kun yli 60 hakemuksella ei ollut irronnut töitä, Leinonen perusti Jarno töihin! -nettisivuston — ja niin kävi, että nyt mies on kuin onkin taas töissä. Hän on toiminut Pohjois-Kymen Kasvulla projektipäällikkönä alkukesästä asti. — Työnhaku oli joskus turhauttavaa. Töissä en ole vielä turhautumista kokenut. Ihan oikeasti, töissä on kivaa. Nykyinen työnantaja oli ensimmäisiä, jotka vastasivat nettisivuston kautta tehtyyn huutoon, Leinonen kertoo. — Uskon, että nettisivu vaikutti asiaan. Luulen, että sitä on luettu huvittuneenakin, mutta ehkä aitous on myös nähty. Kouvolan Sanomien jutullakin oli osansa asiassa, Leinonen arvelee. Hänen johtamansa Paikallista kasvua kyliin ja yrityksiin -projekti tähtää muun muassa mikro- ja kevytyrittäjyyden edistämiseen, nuorten aktivoimiseen ja myös maaseudun asukkaiden ja yhdistysten aktivoimiseen. — Käytännössä tämä tarkoittaa jalkautumista hyvin konkreettisella tavalla. Yrittäjien tapaamisia, kartoituksia ja maaseuturahaston hanke- ja yritystuista kertovien infotilaisuuksien järjestämistä. Lisäksi tammikuussa alkaa Kouvolan seudun kylien infokiertue, jossa jaetaan tietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta. Ja paljon muuta. — Vuodelle 2017 haluan enemmän yritystukihakemuksia kuin koko edellisenä ohjelmakautena on saatu, Leinonen sanoo tavoitteistaan. Keväällä, työnhaun aikana, Leinonen sanoi hakevansa töitä parin tunnin säteeltä: Kouvolan lisäksi Helsingistä, Lahdesta ja Lappeenrannasta. Nyt hänen toimipisteensä on Kuusankoskella. — Kyllä sitä mielellään omalla alueellaan töitä tekee, vaikka olisin ollut työn vuoksi valmis menemään kauemmaksikin. Tuleepahan ainakin kotiseutu tutuksi, kun työn puitteissa saa reissata kiitettävästi. Leader-rahoitettu hanke jatkuu näillä näkymin keväälle 2019, joten sen kautta Leinosella riittää töitä vähintään seuraavat pari vuotta. Ensi vuoden tavoitteet liittyvät työn tuloksiin — siis lähes kaikki. — Muita tavoitteita naimisissa olevan miehen pitänee varmistaa vaimolta, hän virnistää. — Jos vaikka vapaapäivinä johonkin reissuun ehtisi. Lue koko uutinen:

