Kouvolan Sanomat: Nokia on kouvolalaisen sijoittajan suosikki — osakesalkun koko noin 30 000 euroa Nokian osake on ykkönen kouvolalaisten piensijoittajien osakesalkussa loppuvuonna 2016. Kouvolan Sanomat kysyi OP Kymenlaaksosta ja nettipankki Nordnetistä, millainen osakesalkku heidän asiakkaanaan olevalla kouvolalaisella piensijoittajalla keskimäärin on. Nordnetin kouvolalaiset asiakkaat käyttivät marras—joulukuussa valtaosan sijoituksistaan Nokian osakkeeseen: kaikista osakkeiden netto-ostoista 90,1 prosenttia kohdistui yhtiöön. — Käytännössä Kouvolan seudulla asuvat piensijoittajat lisäävät voimallisesti osakepainoa tällä hetkellä vain Nokiassa. Muissa yhtiöissä muutokset jäävät marginaalisiksi, Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju sanoo. Nordnetillä on Kouvolassa 930 asiakasta, joiden postinumero on 20 kilometrin säteellä Kouvolan keskustasta. Heidän osakesalkkunsa keskikoko oli marras—joulukuussa 27 300 euroa. Vuosi sitten vastaavaan aikaan salkun arvo oli 28 500 euroa. — Kouvolalaiset ovat kotiuttaneet voittoja ja vaihtaneet tuottoisia osakesijoituksia käteiseksi. Nordnetin kouvolalaisen asiakkaan osakesalkussa on keskimäärin seitsemää eri yhtiötä. Vuoden 2015 lopussa salkussa oli keskimäärin kahdeksaa eri yhtiötä. — Nyt kouvolalaisella on tavanomaisesti koko maan keskivertoa vastaava osakesalkun hajautus, jossa suurin ongelmakohta on Suomi-sidonnaisuus. Kouvolalaiset käyttivät marras—joulukuussa eniten rahaa Nokian, Componentan, Cityconin, Huhtamäen ja Comptelin osakkeiden ostoihin. Osakemyynneissä eniten rahaa liikkui Outokummun, Fortumin, Nordean, UPM:n ja Cargotecin kaupoissa. Mitä yhtiöitä Nordnetin asiakkaat Kouvolassa omistavat eniten? 19. joulukuuta kärjessä oli Nokia. Sitä on 42,7 prosentissa salkuista. Omistus kasvoi vuodessa reilut 11 prosenttiyksikköä. Fortumia on kouvolalaisten salkuissa toiseksi eniten, 24 prosenttia. Sen omistus laski vuodessa merkittävästi, liki 9 prosenttiyksikköä. TeliaSoneraa ja Talvivaaraa on 18,3 prosentissa salkuista. Nordeaa puolestaan on viidenneksi eniten, lähes 16 prosentissa salkuista. OP Kymenlaakson asiakkaista 2 014:lla oli marraskuussa arvo-osuustilillään osakkeita. Heidän osakesalkkunsa keskikoko oli 32 000 euroa. Lisäksi OP:lla on 7 096 asiakasta, joilla on jokin muu sijoittamisen tuote kuin osakkeita. Näitä ovat esimerkiksi rahastot, sijoitusvakuutus tai strukturoitu sijoitus kuten säästö- tai sijoitusobligaatio. OP:n asiakkaat käyttivät marraskuussa eniten rahaa Nokian osakkeiden ostoon. Seuraavina ostolistoilla olivat Sammon, Telian, Elisan ja Outokummun osakkeet. Osuuspankin kautta sijoituksiaan myyneet liikuttivat eniten rahaa Nordean, Outokummun, Telian, Nokian ja Outotecin osakkeiden kaupoissa. Lue koko uutinen:

