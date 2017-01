Uutinen

Kouvolan Sanomat: Nordnetin Jukka Oksaharju: Naiset ovat sijoittajina jopa parempia kuin miehet OP Kymenlaakson tyypillinen osakesijoittaja on liki kuusikymppinen mies. Jos kaikista piensijoittajista siivotaan osakkeenomistajat pois, sijoittajan keski-ikä on 53 vuotta. Pankinjohtaja Minna Oksasta havainto järkyttää. — Kouvolassa osakesijoittajat ovat eläkeläisiä tai lähellä eläkeikää. Se on kauhean surullista. Minua huolestuttaa tulevien eläkeläisten pärjääminen, jos heillä ei ole lainkaan säästöjä. Kouvolassa aika monen varallisuus on kiinni asunnossa, jonka myynnistä ei saa välttämättä omaansa pois. Jos kouvolalainen sijoittaja sattuu olemaan nettipankki Nordnetin asiakas, ikää on huomattavasti vähemmän: 45 vuotta, kertoo Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju. Sekä Oksasta että Oksaharjua harmittaa se, että osakesäästäjistä vain joka kolmas on nainen. Jos mukaan lasketaan kaikki sijoitusmuodot, OP Kymenlaakson piensijoittajista 49 prosenttia on naisia, 51 prosenttia miehiä. — Naisten kannattaisi havahtua siihen, että miesten säästöt ovat isompia kuin naisten. Sijoitetuista euroista 60 prosenttia on miehillä, Oksanen sanoo. Nordnetin Oksaharjun mukaan sijoittajatilaisuuksissa ja messuilla näkee, että naiset ovat väestöön ja kykyihinsä nähden aliedustettuina. — Tieteellinen tutkimus kertoo, että naiset ovat sijoittajina jopa parempia kuin miehet. Naiset ovat sijoittajina miehiä pitkäjänteisempiä ja konservatiivisempia. He eivät ota sellaisia riskejä, joita ei kannata ottaa. Järkevä riskinotto tuo keskimäärin hyvän sijoitusmenestyksen. Oksaharju pitää kaivosyhtiö Talvivaaran omistusta kärjistettynä esimerkkinä: kun miehet näkevät mahdollisuuksia, naiset näkevät suuremman riskin suhteessa mahdollisuuksiin. — Talvivaaran omistajista yhdeksän kymmenestä on miehiä. Lue koko uutinen:

