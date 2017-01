Tunne kohtuudella vastuusi, sanoi Niinistö uudenvuodenpuheessaan

Kuva: Juhani Niiranen/HS

Satavuotiaan Suomen yksi tärkeä sanoma voisi olla: Sinä voit hyvin kun kukaan ei voi pahoin. Siis auta, minkä voit. Toinen sanoma voisi olla: Tunne kohtuudella vastuusi, edes omasta itsestäsi. Siis tee, minkä kykenet, totesi tasavallan presidentti Sauli Niinistö uudenvuoden puheessaan.



Niinistön mukaan paha on entistä näkyvämmin läsnä, vaikka meidät on opetettu ajattelemaan että hyvä voittaa pahan aina. Hyvinvoinnin edistäminen on tavoite, eikä pahaan varautumista ole aina edes huomattu ottaa lukuun.

— Vaikeita kysymyksiä on edessä. Miten suhtautua tilanteeseen, jossa vastakkain punnittavina ovat kollektiivinen turvallisuus ja yksilön oikeudet.

Pahan tapahduttua kysellään monesti jälkeenpäin, että miksi sen pysäyttämiseksi ei aikanaan tehty tarpeeksi.

— Huono vastaus on, ettei ole ollut riittävästi toimivaltuuksia. Sellainen vastaus välittää voimattomuuden tunnetta.



Terrorismin uhka, sodan uhka ja muuttoliikkeen voima luovat epävarmuutta, presidentti totesi.

Hänen mukaansa tulevaisuudessa ilmastonmuutos on keskeinen riski elinolosuhteiden heikkenemiselle eri puolilla maailmaa. Sen torjuminen on myös muuttopaineiden torjumisesta.

Niinistö lainasi puheessaan myös teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurmeen toteamusta ihmisistä, eläimistä ja kasveista samasta juuresta ja samaa ainetta olevina.

— Niinpä se taitaa olla, ja toimeen on keskenään tultava, presidentti sanoi.



Katso presidentin puhe kokonaisuudessaan täältä.