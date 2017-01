Uutinen

Kouvolan Sanomat: Uuden vuokralaisen kanssa neuvottelut käynnissä — Sokokselta vapautuneelle tilalle on ollut kysyntää Kouvolan keskustassa Sokokselta vapautuneeseen tilaan on mahdollisesti löytymässä vuokraaja. Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Juha Toivonen ei paljasta, kuka mahdollinen vuokralainen on. — Neuvotteluja asiasta on käyty. Hän ei halua paljastaa myöskään sitä, minkä alan yritys 1 000 neliön tilaan olisi tulossa. Toivosen mukaan asia ratkeaa tammikuun loppuun mennessä. Sokokselta keväällä vapautuneelle liiketilalle on Toivosen mukaan riittänyt kysyntää. Tällä hetkellä se on Kauppalankatu 3:ssa ainut vapaana oleva liiketila. Kiinteistöä kunnostettiin edellisen kerran viisi vuotta sitten. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/01/Uuden%20vuokralaisen%20kanssa%20neuvottelut%20k%C3%A4ynniss%C3%A4%20%E2%80%94%20Sokokselta%20vapautuneelle%20tilalle%20on%20ollut%20kysynt%C3%A4%C3%A4/2016221710223/4