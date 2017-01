Uutinen

Kouvolan Sanomat: Yli puolet hyväksyisi kolmipäiväisen postinjakelun — hyväksyisitkö sinä? Hieman yli puolet suomalaista on valmis hyväksymään 3-päiväisen postinjakelun. Peräti 70 prosenttia vastaajista hyväksyisi lokerikkojakelun kerrostaloissa, selviää Taloustutkimuksen Postille tekemästä kyselystä. Kysymykseen Voisitteko hyväksyä sen, että posti jaetaan vain kolmena arkipäivänä viikossa? myönteisesti suhtautuvia oli 54 prosenttia. Kielteisesti suhtautuvia oli 46 prosenttia vastaajista. Naisista 3-päiväisen jakelun kannalla on 51 prosenttia ja miehistä 58 prosenttia. Myönteisimmin 3-päiväiseen jakeluun suhtautuvat alle 50-vuotiaat. Ikäryhmässä 35—49-vuotiaat 3-päiväisen jakelun kannattajien osuus on 65 prosenttia. Kriittisin vastaajaryhmä on yli 65-vuotiaat. Heistä 58 prosenttia vastustaa 3-päiväiseen jakeluun siirtymistä. Postilain uudistusta valmistellaan parhaillaan liikenne- ja viestintäministeriössä. Äskettäin lausuntokierroksella olleen lakiluonnoksen tavoitteena on keventää yleispalvelun sääntelyä ja uudistaa postinjakelua digitalisaation vuoksi. Lakiluonnoksen mukaan jatkossa taajama-alueilla voitaisiin poiketa yleispalvelukirjeiden nykyisestä viisipäiväisestä jakeluvelvoitteesta ja sallia vähintään kolmipäiväinen jakelu. Taloustutkimus haastatteli tutkimukseen puhelimitse yhteensä 1 028 henkilöä. Miten on, oletko samaa mieltä? Riittääkö sinulle, että saisit jatkossa kolmena päivänä postin vai pitäisikö jakelun jatkua ennallaan? Ota kantaa ja kommentoi! Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/01/Yli%20puolet%20hyv%C3%A4ksyisi%20kolmip%C3%A4iv%C3%A4isen%20postinjakelun%20%E2%80%94%20hyv%C3%A4ksyisitk%C3%B6%20sin%C3%A4/2016221713956/4