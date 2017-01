Uutinen

Kouvolan Sanomat: Alokkaat pääsevät valtion ilmaiseen kielikylpyyn — inttislangin sanakirjan löydät täältä Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä tänään aloittavat 2 330 alokasta saavat ensimmäisestä päivästä lukien ilmaisen kielikylvyn armeijaslangista. Armeijaslangi, eli inttislangi, on varusmiespalveluksen suorittaneiden suomalaisten kehittämä puhekieli, jota käytetään nykyään pääasiassa varuskunnissa. Puhekieli ja termit ovat levinneet varuskunnista reserviläisten mukana koko valtakunnan alueelle. Suomessa inttislangia puhuu ja ymmärtää vajaa puolet suomalaisista, jos lasketaan reserviläiset ja parhaillaan palvelusta tai muita puolustusvoimien tehtäviä suorittavat yhteen. Armeijassa käytetty puhekieli sisältää paljon termejä, joita ei käytetä siviilielämässä. Lähes jokaiselle armeijan varusteelle, tehtävälle ja asialle on keksitty intin puhekieleen oma sana. — Inttislangi voi hyvin ja kehittyy jatkuvasti. Varusmiespalveluksen aikana opitaan kokonaan uusi kieli, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää. Termeissä on eroja myös maantieteellisesti ja ikäryhmien välillä, sanoo Varusmiesliiton puheenjohtaja Rami Laitila. Inttislangia opetellaan Suomessa 165, 255 tai 347 vuorokautta riippuen palvelusajan pituudesta. Useimmat oppivat kielen perusteet ja pystyvät kommunikoimaan slangia käyttäen viimeistään kahdeksan viikkoa kestävän peruskoulutuskauden jälkeen. — Tämän jälkeen slangista opitaan erikoiskoulutuskauden sanastoa johtajakoulutuksessa tai tehtäväkohtaista sanastoa miehistön koulutuksessa, Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg kertoo. Ohessa lista asusteista ja muista inttislangin sanoista, jotka opitaan jo varusmiespalveluksen ensimmäisten päivien aikana Kattavan inttislangisanaston löydät Varusmiesliiton ylläpitämältä inttiin.fi-sivustolta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/02/Alokkaat%20p%C3%A4%C3%A4sev%C3%A4t%20valtion%20ilmaiseen%20kielikylpyyn%20%E2%80%94%20inttislangin%20sanakirjan%20l%C3%B6yd%C3%A4t%20t%C3%A4%C3%A4lt%C3%A4/2017221726485/4