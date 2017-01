Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hallitus nuoreni kertaheitolla — Juha Sormunen edustaa edelleen kaakkoa Metsästäjäliitossa Suomen Metsästäjäliiton liittokokous kokosi uuden hallituksen saatuaan äänestyksen jälkeen epäluottamuslauseen. Joulukuun lopussa valittu hallitus on aiempaa keski-iältään nuorempi. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Lauri Kontron jälkeen Tuomas Hallenberg, 45. Varapuheenjohtaja on Ilkka Mäkelä. Kaakkois-Suomea hallituksessa edustaa varajäsenenä imatralainen Juha Sormunen. Hän on Metsästäjäliiton Kymen piirin puheenjohtaja. Tuoreen hallituksen muut jäsenet ovat Jukka Hautala (Pohjanmaa), Ahti Lukkaroinen (Etelä-Häme), Timo Minkkinen (Uusimaa), Kalevi Korhonen (Lappi), Petteri Lampinen (Suur-Savo), Jani Nuijanmaa (Keski-Suomi), Pekka Julkunen (Pohjois-Savo), Antti Kuivalainen (Pohjois-Karjala), Timo Lähdekorpi (Satakunta) ja Harri Käsmä (Kainuu). Varajäseniä ovat Sinikka Uusitalo (Keski-Pohja), Juha Sormunen (Kymi), Pauli Nyström (Pohjois-Häme), Lars Kärkinen (Svenska Österbotten), Veli Seikola (Varsinais-Suomi) ja Mikko Äijälä (Oulu). Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/02/Hallitus%20nuoreni%20kertaheitolla%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Juha%20Sormunen%20edustaa%20edelleen%20kaakkoa%20Mets%C3%A4st%C3%A4j%C3%A4liitossa/2017221726512/4