Kouvolan Sanomat: Jäälle vaikka lainaluistimilla Jos luistimet ovat hautautuneet komeron perälle, nyt on hyvä syy kaivaa ne esille. Suomen Taitoluisteluliitto ja Suomen Luisteluliitto tuovat tällä viikolla kiertueensa Kouvolaan. Keskiviikkona Urheilupuistossa ja torstaina Kuusankoskella järjestettävissä koko perheen tapahtumissa on luvassa monenlaista luisteluhupia, kuten limbo- ja hokkarikisaa, luisteluvalsseja, kuntoluistelua ja jäädiscoa. Jos ilta onkin ehkä kylmä, lämmikkeeksi tarjotaan kuumaa kaakaota. Mukaan voi tulla ilman omia luistimiakin — kiertueorganisaation kyydissä tulee Kouvolaankin valikoima lainavarusteita. Kouvolan Taitoluistelu on mukana paikallisena yhteistyökumppanina. Seuran varapuheenjohtaja Satu Huovinen toivottaa omasta puolestaan kaikki kouvolalaiset mukaan tapahtumiin ja saamaan tuntumaa jääurheiluun. Tilaisuudessa on tarjolla myös tietoa seuran palveluista. — Ryhmiä on kaikenikäisille, ja mukana voi olla sekä harrastusmielessä että kilpailuihin tähdäten. ssä Kouvolaankin tulee valikoima lainattavia luistimia. Ice Skating Tour Suomea kiertävä koko perheen maksuton luistelutapahtuma. Järjestäjinä Suomen Taitoluisteluliitto ja Suomen Luisteluliitto yhdessä kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimien, koulujen ja paikallisten seurojen kanssa. Luisteluillat Kouvolan Urheilupuistossa 4.1. kello 18—20 ja Kuusankosken Urheilupuistossa 5.1. kello 18—20. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

