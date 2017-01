Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kaakon ensimmäinen bitcoin-automaatti on käytössä Kouvolassa Kaakkois-Suomen ensimmäinen bitcoin-automaatti on toiminnassa. Automaatti on Kauppakeskus Hansassa Otto-automaatin vieressä Kaupungintalon puoleisen sisäänkäynnin luona. Yrittäjä Toni Rauhamäki sanoo, että muutamia asiakkaita on automaatilla jo käynyt. Kaupankäynti virtuaalivaluutalla alkoi viime viikon puolivälissä. — Jos bitcoineja vaihdetaan 6 000 eurolla kuussa, kattaisi se kulut, Rauhamäki kertoo. Kuusankoskelainen Rauhamäki perusti viime syksynä Sedoc Oy:n, jonka aputoiminimenä on BTC-automaatit. Leipätyötä hän tekee sähköasentajana. Virtuaalivaluutta bitcoinin eduiksi sanotaan helppous ja käsittelykulujen vähäisyys. Miinuspuolella on taas bitcoinin arvon heittelehtiminen. Tällä hetkellä yhden bitcoinin arvo on hieman yli 1 000 dollaria eli reilut 950 euroa. Rauhamäki sanoo, että bitcoinin käyttäjissä on sekä uudesta maksamis- ja ostamistavasta innostuneita että sijoittajia. — Sijoittajat ovat liikkeellä harrastajia suuremmilla summilla. Harrastajille olisi tietysti tärkeää, että bitcoineilla voisi maksaa myös kivijalkaliikkeissä. Bitcoineja voi käyttää niissä verkkokaupoissa ja kivijalkaliikkeissä, jotka ovat hyväksyneet virtuaalivaluutan maksuvälineeksi. Kouvolan automaatilla voi sekä ostaa että myydä bitcoineja. Lue koko uutinen:

