Kouvolan Sanomat: Kaupunginjohtajaksi ehdolla oleva Kimmo Jarva meni naimisiin Kouvolan kaupunginjohtajaksi ehdolla oleva Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, 47, on mennyt naimisiin. Jarva on yksi viidestä Kouvolan johtoon haastateltavasta. Jarva meni naimisiin Janakkalan kunnanjohtajan Tanja Matikaisen kanssa. Jarva kertoi asiasta netin yhteisöpalvelu Facebookissa. Päivityksen mukaan pari avioitui viime perjantaina 30. joulukuuta. Jarva tiedotti vuoden takaisesta kihlauksestaankin Matikaisen kanssa niinikään Facebookissa. Pariskunta on nyt ilmeisesti häämatkalla. Jarva palaa töihin loppiaisen jälkeen. Jarvalla on takanaan pitkä avioliitto Satu Jarvan kanssa. Pari erosi vuoden 2015 syksyllä. Jarvoilla on kaksi tytärtä, joista vanhempi on täysi-ikäinen. 42-vuotias Tanja Matikainen aloitti Janakkalan kunnanjohtajana alkuvuodesta 2014. Sitä ennen hän työskenteli Sulkavan kunnanjohtajana. Matikainen väitteli toissa vuonna oikeustieteen tohtoriksi Helsingin yliopistosta. Matikaisella on teini-ikäinen tytär. Lue koko uutinen:

