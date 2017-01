Uutinen

Kouvolan Sanomat: Kuusankoskella haudataan kaksi kertaa enemmän kuin kastetaan — väki väheni Kouvolan kaikissa seurakunnissa Kuusankoskella seurakuntalaisten määrä oli vuoden lopussa 15 834 (16 171). Se menetti eniten Kouvolan seurakunnista jäseniä. Suurin syy seurakunnan jäsenmäärän vähenemiseen Kuusankoskella on kirkkoherra Kimmo Ylikankaan mukaan kaupunginosan syntyvyyttä suurempi kuolleisuus. — Kuusankosken seurakunnan jäseniä siunataan hautaan kaksinkertainen määrä siihen nähden mitä uusia kastetaan. Muuttotappio on toinen merkittävä tekijä, Ylikangas sanoo. Kouvolan seurakunnista erosi viime vuonna kaikkiaan 774 (741) jäsentä. Kuusankoskella seurakunnasta erottiin edellisvuotta vähemmän. Kirkosta erosi viime vuonna 169 (173). Vastaavasti seurakuntaan liittyi 77 (59). Seurakunnasta eroaminen on Ylikankaan mukaan selvästi tasaantunut Kouvolan kaikissa seurakunnissa. Hän näkee seurakunnissa tehtävän perustyön tärkeimmäksi syyksi siihen, ettei seurakuntien eroamistilastoissa ole suuria piikkejä. — Ihmisten seurakuntaan saamiseksi ei ole olemassa kikkoja. Me pidämme yllä sitä, mitä seurakuntien odotetaan olevan. Ihmiset päättävät, haluavatko olla siinä mukana. Vuoden lopussa kaikkien Kouvolan kaikkien seurakuntien jäsenmäärä oli 64 813 (vuonna 2015: 65 981). Kaikkiaan Kouvolan seurakuntien jäsenmäärä laski 1 168:lla viime vuoden aikana. Kouvolan seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 21 619 (21 931). Vähiten väkeä liikehti Elimäellä. Siellä seurakuntalaisten määrä oli 6 471 (6 572). Seurakuntiin liittyi viime vuoden aikana yhteensä 266 (258) jäsentä Kouvolassa. Kouvolan seurakuntaan liittyneiden määrä oli 89 (103). Anjalankosken, Elimäen ja Valkealan seurakuntiin liittyneitä oli kussakin kymmenen. Korjattu otsikko kello 18.37: Kuusankoskella haudataan kaksi kertaa enemmän kuin kastetaan, ei kaksi kertaa vähemmän. Seurakuntien luvut ovat alustavia ennakkotietoja. Lopulliset luvut vahvistuvat tammikuun puolivälissä. Lue koko uutinen:

