Kouvolan Sanomat: Markku Aro laulaa Kouvolassa lauantaina ja huhtikuussa Iskelmälaulaja Markku Aro (s. 1950) tekee kuukaudessa 13—15 keikkaa. — Se on tämän ikäiselle kaverille ihan riittävästi, keikkalavojen kestosuosikki sanoo. Rankan työn vastapainoksi Aro huoltaa itseään muun muassa golfaamalla. Yksi vakiokentistä sijaitsee Iitissä, jossa asuvat Aron appivanhemmat. Ensi lauantaina laulaja esiintyy Kouvolan Kuntotalossa. Ohjelmassa on ainakin valssia, foksia, tangoa, jenkkaa, rokkia... — Ja pari Markku Aro -iskelmää, Aro huomauttaa. Lisää Aro-iskelmiä on luvassa Kouvolassa myöhemmin keväällä, kun laulaja tekee konserttikiertueen Elina Vettenrannan ja HT Big Bandin kanssa. Etsin kunnes löydän sun -kiertue pysähtyy Kuusankoskitalossa 23. huhtikuuta. Aron laulu-ura alkoi vuonna 1968. 50-vuotistaiteilijajuhlaa vietetään siis vuonna 2018. Lue lisää päivän lehdestä tai Kouvolan Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/02/Markku%20Aro%20laulaa%20Kouvolassa%20lauantaina%20ja%20huhtikuussa/2017221721193/4