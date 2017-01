Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tillolan koululla on useita ostajaehdokkaita Tillolan koulusta on tehty maanantaihin mennessä Iitin kunnalle yksi virallinen ostotarjous ja kaksi muuta tarjousta. Yksi tarjouksen tehnyt henkilö ehti jo luulla sopineensa kaupoista. Hän maksoi käsirahan koulusta. Kyse oli kuitenkin kiinteistövälittäjän väärinkäsityksestä siitä, miten julkinen tarjouskilpailu toimii. Kun kunta myy kiinteistöjään, se ottaa vain tarjouksia vastaan eli käsirahalla kohdetta ei voi varata itselleen. Käsirahan maksanut ostajaehdokas sai maksamansa 2 000 euron käsirahan takaisin, mutta virallista tarjousta hän ei ole vielä tehnyt. Kunnanhallitus käsittelee tarjoukset seuraavassa kokouksessaan ensi maanantaina. Tillolan koulusta pyydetään 50 000 euroa. Kesäkuusta asti myynnissä olleesta Kymentaan koulusta on tehty paljon kyselyjä, mutta sellaisia tarjouksia ei ole tullut, joita voisin kunnanhallitukselle esittää, kertoo Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/02/Tillolan%20koululla%20on%20useita%20ostajaehdokkaita/2017221728777/4