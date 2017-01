Uutinen

Kouvolan Sanomat: Tuomas tuopi, Nuutti pois joulun viepi — käykö teillä vielä nuuttipukkeja? Nuuttipukit ovat naamioituneita lapsia, jotka ennen kiersivät talosta taloon osassa Suomea Nuutinpäivänä eli 13. tammikuuta. He esittivät laulun ja saivat siitä yleensä pienen palkkion. Nuutinpäivä on ollut nykyisellä paikallaan eli 13. tammikuuta vuodesta 1708 lähtien. Sitä ennen Nuutinpäivä oli jo loppiaisen jälkeisenä päivänä 7. tammikuuta. Tämän viikon perjantaina tammikuun 6. päivänä vietettävä loppiainen on puolestaan kristillinen juhlapäivä, joka päättää joulun pyhäpäivät. Sitä nimitetään myös Jumalan ilmestymisen juhlaksi. Se on todennäköisesti joulua vanhempi kristillinen juhla. Pyhästä Nikolauksesta muotoutunut länsimainen joulupukki on korvannut Suomessa vanhan pakanallisen nuuttipukin. Nuuttipukilla oli pukin sarvet, tuohinaamari ja nurinpäin käännetty nuttu. Hän ei suinkaan tuonut lahjoja, vaan vieraili kodeissa joulun jälkeen vaatimassa itselleen kestitystä ja ryyppyjä ja pelottelemassa lapsia. Perinteiden sekoittuessa nuuttipukista tuli valkopartainen hyväntahtoinen setähahmo. Viittaus nuuttipukkiin on kuitenkin säilynyt joulupukki-sanassa. Pelottava perinne muuttui myöhemmin lasten karnevaaliksi. Kotien ovikellot soivat, kun lapset kiertelivät nuuttipukkeina talosta taloon. Nuutinpäivän perinne muistuttaa pääsiäisen virpomista. Sananlasku "Hyvä Tuomas joulun tuopi, paha Nuutti pois sen viepi" on monelle tuttu, mutta joka puolella nuuttipukit eivät enää kierrä. Miten on, käykö teillä vielä viime vuosina käynyt nuuttipukkeja? Lähde: Juhlat alkakoot — vuotuisia tapoja ja perinteitä. Lue koko uutinen:

