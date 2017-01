Uutinen

Kouvolan Sanomat: Venäläiset palaamassa Suomeen — Kouvolassa varovaiset odotukset ostosmatkailun elpymiseen Odotukset venäläisten ostosmatkailulle Kouvolan seudulla vuoden alkupuoliskolla ovat myönteisemmät kuin vuosi sitten, sanoo Kymen seudun osuuskaupan kaupallinen johtaja Ari Hyytiä. KSO ei ole asettanut venäläisten ostosmatkailulle alkuvuodeksi tavoitteita, mutta Hyytiä uskoo ostosmatkaajien määrän kasvaneen vuoden takaisesta. — Odotukset ovat varovaisen positiiviset, Hyytiä sanoo. Veturin kauppakeskusjohtaja Jari Koistinen toteaa, että kävijälaskurit eivät kerro etnistä taustaa, mutta venäläisiä on näkynyt selkeästi enemmän viime kuukausina kuin aiemmin. — Jo autojen rekisterikilvistä huomaa, että venäläisiä on liikkeellä. Koistinen sanoo, että naapurimaan turistien ostosmatkat tai niiden puuttuminen eivät näy kauppakeskuksen tilastoissa, koska Veturin liiketoiminta perustuu paikallisuuteen. — Mutta onhan siellä rajan takana toki potentiaalia. Veturissa ei tehdä tilastoja venäläisten ostamista tuotteista, mutta Koistisella on näppituntuma, että pakotelistalla olevia tuotteita kysytään enemmän. Vahvistuva rupla näyttää tuovan venäläisturisteja jälleen Suomeen. Keskimäärin ruplan arvo suhteessa euroon on noussut vuodessa vajaan neljänneksen. Tämä näyttäisi heijastuvan etenkin vuodenvaihteen sesonkiin, jolloin venäläisiä on perinteisesti tullut Suomeen lomalle. Finpron Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen suhtautuu tilanteeseen varovaisen luottavaisesti. — Kun rupla alkoi vahvistua, se näkyi välittömästi Venäjältä Suomeen suuntautuvan matkailun vähentymisen pysähtymisenä, ehkä jopa pienenä kasvuna, Virkkunen sanoo. Suomen pääkonsulaatti Pietarissa otti vastaan yli 30 000 viisumihakemusta joulukuussa, mikä on 15—20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Marraskuussa määrä oli noin 38 000 eli neljä prosenttia vuodentakaista enemmän. Valtaosa viisumeista on pitkäaikaisia tai monikertaviisumeita. Venäläisten palaaminen on huomattu muun muassa Tahkocom oy:ssä, joka on Tahkon matkailupalveluiden keskusvaraamo. Seutu on perinteisesti ollut venäläisten suosiossa. — Kolme vuotta tulimme pahasti alaspäin, ja vielä viime vuonna venäläisten määrä väheni. Mutta nyt kesällä, syksyllä ja uutenavuotena on ollut selkeää kasvua, sanoo Tahkocomin toimitusjohtaja Matti Kuosmanen. Kuosmasen mukaan venäläisten kulutuskäyttäytyminen on kuitenkin muuttunut. Luksustuotteiden suosio ei ole entisensä, ja kulutus on muutenkin maltillistunut. VR odottaa Venäjän-junaliikenteeseen viiden prosentin kasvua vuodenvaihteessa. Viime vuonna VR:n Venäjän-liikenteen kokonaiskasvu oli kolmen prosentin luokkaa. Yhtiö odottaa kasvun jatkuvan maltillisena myös vuonna 2017. VR tilastoi viime vuonna kaikkiaan vajaat 445 000 matkaa Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. Viitteitä venäläisturistien palaamisesta antaa myös Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Helsingin seudun kauppakamarien tilaama kysely, joka selvitti Suomessa jo vierailleiden venäläisten matkailuaikeita. Kyselyn mukaan venäläisten Suomen-matkojen määrä kasvaisi joulu-tammikuussa vähintään 7 prosenttia. Venäläisturistien määrä Suomessa väheni Ukrainan sodan kiristyessä, kun länsimaat ja Venäjä asettivat toisilleen pakotteita ja öljyn hinnan halpeneminen romutti ruplan arvon. Matkustamisesta tuli tuolloin aiempaa kalliimpaa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/02/Ven%C3%A4l%C3%A4iset%20palaamassa%20Suomeen%20%E2%80%94%20Kouvolassa%20varovaiset%20odotukset%20ostosmatkailun%20elpymiseen/2017221728646/4