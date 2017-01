Uutinen

Kouvolan Sanomat: Xamk syntyi vakaalle pohjalle - Kouvolaan ei ole tulossa suuria investointeja Vuoden vaihteessa perustetun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Kouvolan kampus saa oman kuntosalin. Muilta kampuksilta sellainen jo entuudestaan löytyy. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtorin Heikki Saastamoisen mukaan muita investointeja ei ole Kouvolaan suunnitteilla. Kampusta peruskorjattiin vuosina 2009—2010 lähes 30 miljoonalla eurolla. Joitain pieniä tilojen muutostöitä on luvassa. Kymenlaakson ammattikorkeakoulu joutui tekemään ankaria säästöjä vuoden 2016 aikana. Saastamoisen mukaan uusia säästöjä ei ole nyt näköpiirissä. — Xamkin tulevaisuus näyttää hyvältä. Opetusministeriön arvion mukaan uusia leikkauksia ei ole tulossa, ja kolmen miljoonan sopeutuksista selvisimme Kyamkin ja Mamkin hyvien tulosten ansiosta. Rehtori Heikki Saastamoisen mukaan uusi ammattikorkeakoulu syntyy tilanteessa, jossa korkeakouluopetus on muutoksessa. Saastamoisen mukaan monissa paikoissa on meneillään trendi, jossa ammattikorkeakoulut yhdistyvät yliopistoihin. — Se ei kuitenkaan ole kaikkia koskeva pakko tai yhteinen tulevaisuus. Xamk on Kymenlaakson ja Etelä-Savon ainoa ammattikorkeakoulu. Se on kokoluokassaan sellainen, etteivät sitä tuulet heittele. Lue koko uutinen:

