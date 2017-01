Uutinen

Kouvolan Sanomat: Arttu Pelli siirtyy KooKoosta SaPKoon lainaan KooKoon Arttu Pelli lähtee vahvistamaan SaPKon puolustusta. 20-vuotias Arttu Pelli pukee pässipaidan päälleen ensimmäisen kerran keskiviikkona joukkueen kohdatessa Hokin Kajaanissa.Pellin on tarkoitus olla SaPKon vahvuudessa koko loppukauden ajan, mutta KooKoo voi kutsua tarvittaessa miehen takaisiin liigajoukkueen riveihin.KooKoon kasvatti on pelannut 79 liigaottelua tehoin 1+3. Tällä kaudella oikea käsi alhaalla pelaavan Pellin pistetili liigassa on avaamatta. Mestiksessä Pelli on nähty tällä kaudella kahdessa ottelussa. Heinolan Peliittojen paidassa Pelli laukoi maalin ja antoi yhden maalisyötön.Puolustaja Markus Kojo sen sijaan on ainakin tämän viikon TPS:n liigajoukkueen mukana. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Arttu%20Pelli%20siirtyy%20KooKoosta%20SaPKoon%20lainaan/2017221733057/4