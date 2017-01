Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hautakynttilöiden siivoaminen haudalta on omaisten vastuulla Hautojen siivoaminen on periaatteessa omaisten vastuulla, toteaa Kouvolan seurakuntayhtymän vastaava hautaustoimen päällikkö Janne Saarinen. — Käytännössä seurakunnan kesätyöläiset siivoavat jäljelle jääneet kynttilät haudoilta parissa päivässä toukokuussa hautausmaiden siistinnän yhteydessä. Tuolloin haudoilta raivataan havut ja kanervat. Kynttilät menevät siinä yhteydessä. Saarisen mukaan seurakuntayhtymä siivoaa kynttilät pois muistolehdoista, uurna-haudoilta ja yhteisiltä muistomerkeiltä nopeasti joulun jälkeen. — Suurin osa yhteisistä muistomerkeistä on jo siivottu. Muistolehtoihin saatetaan tuoda pitkin vuotta kynttilöitä, joten ne on hyvä siivota nopeasti joulun jälkeen. Saarisen mukaan aktiivisesti haudoilla käyvät omaiset siivoavat vanhat kynttilät pois kiitettävästi. Harvemmin haudoilla käyviltä omaisilta kynttilät jäävät kuukausiksi haudalle. — Monesti myös sää hankaloittaa siivoamista. Paha niitä kynttilöitä on kaivaa umpihangesta, jos lunta on tullut paljon. Muovisten hautakynttilöiden muovijäte päätyy Kymenlaakson jätteen käsiteltäväksi. — Muovista hautakynttilää ekologisempi vaihtoehto on uudelleen käytettävä lasinen hautakynttilä. Lue koko uutinen:

