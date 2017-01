Uutinen

Kouvolan Sanomat: Hoidettavat illaksi omaan kotipilttuuseen — Kouvolaan uusi hevosklinikka Hevosklinikan perustaminen siinteli eläinlääkäri Tuulikki Huotarin suunnitelmissa jo noin 2,5 vuotta sitten yrityksen aloittaessa. Aitomäen kivikoululla toimivan eläinlääkäriaseman lähelle nousevasta klinikasta on määrä kuulua hirnahtelua loppuvuodesta. — Perustuksia päästään rakentamaan keväällä, kun routa on sulanut. Toivomme, että se olisi valmis tämän vuoden puolella. Huotari puhuu täyden palvelun klinikasta, jossa tehdään lähes kaikkea suuria suoliston ähkyleikkauksia lukuun ottamatta. — Ei sellaista sairaalameininkiä, että olisimme öisin töissä. Investoinnin vaatiman rahoituspäätöksen saaminen vaati lähes vuoden väännön ennen kuin palaset loksahtivat kohdalleen. — Me tietysti uskoimme asiaamme. Rahalaitoksissakin oli kannustava ja positiivinen suhtautuminen hankkeeseen. Pellolle tulee erikseen aidattu juoksutuspaikka. Osa sen alustasta on asfalttia, osa hiekalla. — Pystymme erilaisilla alustoilla tulkitsemaan paremmin eläimen ontumia. Ajatuksena on tehdä myös tammapraktiikkaa, mutta ei varsinaista siittolatoimintaa. — Se tarkoittaa siemennyksiä tuorespermalla ja sukuelinten terveydentilan selvittelyä. Lue koko uutinen:

