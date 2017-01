Uutinen

Kouvolan Sanomat: Influenssaan on kuollut Pohjois-Kymenlaaksossa jo kaksi Influenssa on tänä vuonna ollut poikkeuksellisen ärhäkkää Kouvolassa, sanoo kaupungin hygieniakoordinaattori Jaana Palosara. Carean tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Risto Pietikäinen kertoo, että influenssaan on kuollut Pohjois-Kymenlaaksossa tänä talvena kaksi potilasta. Toinen influenssaan kuolleista potilaista oli siirretty Pohjois-Kymen sairaalasta Kymenlaakson keskussairaalaan tehohoitoon. Molemmat influenssaan menehtyneistä potilaista olivat iäkkäitä. Kouvolassa on annettu 200 positiivista influenssanäytettä viime torstaihin mennessä. Koko Kymenlaaksossa on annettu 300 positiivista näytettä. Juttua muokattu kello 14.17. Juttuun lisätty tietoja influenssaan menehtyneistä potilaista. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Influenssaan%20on%20kuollut%20Pohjois-Kymenlaaksossa%20jo%20kaksi/2017221732675/4