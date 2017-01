Uutinen

Kouvolan Sanomat: Jaalan koulussa flunssahuippu oli jo ennen joulua — rehtorilta kiitokset vanhemmille Influenssaa, nuhakuumetta ja muita talven sairauksia on ollut liikkeellä jo sen aikaa, että joissakin paikoissa huippu on jo ohitettu. Jaalan alakoulussa kovin kuume-, nuha- ja flunssa-aalto koettiin ennen joulua. — Sitä ei tietysti aina tiedä, onko kyse influenssasta vai muusta. Jonkin verran on poissaoloja vieläkin, mutta ennen joulua niitä oli paljon, kertoo koulun rehtori Liisa Laaksoranta. Koulussa on muun muassa korostettu käsienpesun, saippuan ja käsidesin tärkeyttä. — Oppilaat auttavat toinen toisiaankin että hei, pitää pestä riittävän kauan. Toki lapset ovat aina lapsia, ja aikuisen pitää auttaa ja ohjeistaa siinä mukana, Laaksoranta sanoo. Hän kiittää jaalalaisvanhempia siitä, että toipilaana olevat lapset on maltettu pitää kotona riittävän pitkään. — On tärkeää, että tervehdytään kotona, eikä tulla kesken taudin tartuttamaan toisia. Tuntuu, että jaalalaiset perheet ymmärtävät tämän hyvin. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Jaalan%20koulussa%20flunssahuippu%20oli%20jo%20ennen%20joulua%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89rehtorilta%20kiitokset%20vanhemmille/2017221734120/4