Uutinen

Kouvolan Sanomat: Käytetytkin käy - KooKoo vaihtaa HIFK-tuotteet lauantaina oranssimustiin KooKoo kohtaa ensi lauantaina Kouvolan jäähallilla HIFK:n, ja joukkueen fanikaupassa voi vaihtaa HIFK:n fanituotteet KooKoon vastaaviin. HIFK:n kaulahuivista saa siis KooKoon huivin ja HIFK:n fanipaidasta KooKoo-paidan. — Liiga-tarinamme on tällä erää nuori, joten on luonnollista, että maakunnasta löytyy muidenkin seurojen kannatusta. Se ei sinällään ole paha asia, mutta haluamme antaa jokaiselle mahdollisuuden kääntyä oman maakunnan väreihin, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa sanoo. HIFK-tuotteille ei ole asetettu vaatimuksia. Sekä uudet että vanhat kelpaavat. Pois annetut tuotteet lahjoitetaan Hope Ry Pääkaupunkiseudulle, joka auttaa pääkaupunkiseudun vähävaraisia lapsiperheitä. Fanituotteiden vaihtomahdollisuutta tarjotaan 200 ensimmäiselle. Tarjous on voimassa vain ensi lauantaina. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/K%C3%A4ytetytkin%20k%C3%A4y%20-%20KooKoo%20vaihtaa%20HIFK-tuotteet%20lauantaina%20oranssimustiin/201719/4