Kouvolan Sanomat: Kaakossa liikkuu puolet enemmän susia kuin lokakuussa arvioitiin — jopa 10—15 yksilöä Kaakkois-Suomessa arvioidaan elävän useampia susia kuin lokakuussa arvioitiin. Joulukuisen väliarvion mukaan alueella liikkuu 10—15 sutta, kun lokakuussa määräksi arvioitiin 5—7 sutta, kertoo riistapäällikkö Erkki Kiukas. Kiukkaan mukaan Kaakkois-Suomesta on uudesta kaatokiintiöstä toistaiseksi jätetty yksi lupahakemus suden pyyntiin. Hakemus tuli Lappeenrannan alueelta. Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti suden kaatokiintiön joulun alla asetuksella, joka tuli voimaan 28.12. Sen mukaan Suomessa saa poronhoitoalueen ulkopuolella pyytää korkeintaan 53 sutta vuosien 2016—18 metsästyskaudella. Kaatokiintiön pohjana on Luonnonvarakeskuksen (Luke) joulukuun alkupuolella julkistama väliarvio Suomen susikannasta. Luken mukaan poronhoitoalueen ulkopuolella elää nyt 200—248 sutta. Susilaumoja on 32—38, ja niistä 21—27 laumalla on reviiri Suomen rajojen sisäpuolella. Laumoja on arvion mukaan liki sama määrä kuin vuosi sitten. Vuosi sitten joulukuussa poronhoitoalueen ulkopuolella arvioitiin elävän 34—38 ja viime vuoden lokakuussa 23—28 susilaumaa. Kaakkois-Suomessa asustaa Luken mukaan kaksi laumaa rajan välittömässä läheisyydessä, molemmat Etelä-Karjalassa. Toinen on Lappeenrannan kohdilla, toinen Parikkalan pohjoisosissa, jossa rajan pinnassa elää Kiukkaan mukaan 3—5 suden lauma. Susia ei Etelä-Karjalassa pyydetty kymmeneen vuoteen ennen viime marraskuuta, jolloin Nuijamaalla ammuttiin toinen asutuksen lähistöllä liikkuneista kahdesta sudesta. Se pyydettiin poliisin myöntämällä poikkeusluvalla. Ministeriön nyt asetuksella vahvistama 53 suden kaatokiintiö sisältää poronhoitoalueen ulkopuolella kaikki suden pyyntiluvat. Kaikki ovat poikkeuslupia. Niitä voi hakea jatkuvasti Suomen riistakeskuksesta, ja pyynnin voi aloittaa heti kun lupa on myönnetty. Susikannan arvion pohjana käytettiin Tassu-havaintojärjestelmään kirjattuja susihavaintoja. Kaikkiaan mukaan tuli 644 havaintoa. Aineistoa täydennettiin riistakeskuksen aluetoimistojen ja riistanhoitoyhdistysten tiedoilla niin, että laumat huomioitiin vain kertaalleen. Seuraava susikanta-arvio valmistuu metsästyskauden jälkeen helmi—maaliskuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2017/01/03/Kaakossa%20liikkuu%20puolet%20enemm%C3%A4n%20susia%20kuin%20lokakuussa%20arvioitiin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89jopa%2010%E2%80%9415%20yksil%C3%B6%C3%A4/2017521730591/4